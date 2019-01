Annuncio

Allo stadio King Abdullah Sports City di Gedda di scena la finale di Supercoppa Italiana Juventus-Milan: [VIDEO]la gara sarà di scena oggi, mercoledì 16 gennaio, con fischio di inizio previsto per le ore 18.30. I campioni d'Italia partono senza dubbio con i favori del pronostico, sia per la maggior caratura degli uomini a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, impreziositi dall'approdo di Cristiano Ronaldo la scorsa estate, sia per lo stato di forma ed il rendimento in campionato e nelle Coppe europee degli stessi bianconeri.

Ciononostante c'è chi si è divertito, a poche ore dall'inizio del big match di Supercoppa Italiana, provando ad attribuire in maniera a dir poco informale l'ambito trofeo al Milan, ancor prima di giocare.

Il Milan vince la Supercoppa Italiana prima di giocare

Lo scherzo, per così dire, è stato architettato ad arte attraverso il noto portale Wikipedia: per chi non lo sapesse, si tratta di una "enciclopedia libera e collaborativa" (adoperando il testo di presentazione che troviamo sulla home page) attraverso la quale ciascun utente registrato può contribuire alla diffusione del sapere, con l'ausilio o meno di fonti ufficiali.

Tra le tante voci inserite su Wikipedia non poteva mancare quella relativa alla Supercoppa Italiana: cliccando sulla voce ivi presente troviamo la storia del trofeo, la formula e l'albo d'oro, ma anche le statistiche di club, quelle individuali, i marcatori e i vincitori in assoluto e per finire i loghi della manifestazione adoperati nel corso degli anni.

Un simpatico utente ha deciso di modificare l'albo d'oro, inserendo per l'anno 2018 il risultato della finale in programma questa sera: nella fattispecie la gara di Gedda terminerà con il punteggio di 1-0 in favore del Milan [VIDEO]e per l'effetto saranno proprio i rossoneri a vincere la Supercoppa Italiana. Inutile dirlo come nell'epoca dei social la foto della tabella fake ha fatto il giro del web e in tanti hanno potuto osservare gli effetti di una simile diffusione, oltreché riderci spensieratamente in attesa del match di questa sera.

Supercoppa Italiana, la foto dell'albo d'oro modificato

Naturalmente la piattaforma Wikipedia è subito corsa ai ripari e ha provveduto prontamente a cancellare le tracce dello scherzo messo a punto dall'utente ignoto. Ora nell'albo d'oro si vedrà la situazione ex ante, ma di certo non è sfuggita all'attenzione di molti la modifica messa in atto, con la conseguenza che in tanti hanno decido di catturare l'immagine e postarla sui principali social network. Di seguito uno dei tanti tweet circolati nelle ultime ore: