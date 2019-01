Annuncio

Stasera, calcio d'inizio alle 20:30, la Lazio allenata da Simone Inzaghi ospiterà allo stadio Olimpico di Roma la Juventus di Massimiliano Allegri. Ad assistere al match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A ci saranno circa 55 mila spettatori. I bianconeri arrivano al match odierno reduci dalla vittoria casalinga contro il Chievo Verona, incontro terminato 3-0. I biancocelesti, invece, nell'ultima gara disputata hanno perso 1-2 al San Paolo contro il Napoli.

La Juventus sul piano tecnico [VIDEO] è nettamente superiore, la Lazio però stasera potrà contare sul fattore campo.

La partita in diretta tv ed in streaming

Il big match di Serie A, Lazio-Juventus, verrà trasmesso in diretta tv Sky Sport Serie A, Sky Sport 1, Sky Sport 251.

Gli abbonati Sky avranno l'opportunità di vedere il match anche in live-streaming grazie al servizio Sky Go, disponibile via Tablet, Pc e Smartphone. Per gli amanti del calcio la partita Lazio-Juventus, sarà un evento da non perdere. [VIDEO]

Le probabili formazioni

Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, stasera dovrebbe affidarsi al classico modulo 3-5-2 che garantisce una buon equilibrio a centrocampo. In porta ci sarà il solito Strakosha. La difesa a tre sarà composta da Bastos, Wallace e Radu. A centrocampo dovrebbero essere confermati Milinkovic Savic, Leiva, Parolo, Luis Alberto e Lulic. In fase offensiva verranno riproposti Correa e Immobile, quest'ultimo in campionato ha già segnato la bellezza di 11 gol.

L'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, quest'oggi potrebbe invece optare per il modulo 4-3-3.

A difendere i pali della porta bianconera ci sarà Szczesny. In difesa, Bonucci e Rugani agiranno da centrali con De Sciglio e Alex Sandro larghi sulle rispettive corsie. A centrocampo dovrebbero invece agire Emre Can, Bentancur e Matuidi. Il tridente d'attacco sarà infine composto da Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Paulo Dybala. Anche questa sera Massimiliano Allegri dovrà fare a meno del bomber croato Mario Mandzukic.

Probabile formazione, Lazio (3-5-2): Strakosha, Bastos, Wallace, Radu, Parolo, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Probabile formazione, Juventus (4-3-3): Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Emre Can, Bentancur, Matuidi, Ronaldo, Douglas Costa, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri.