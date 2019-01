Annuncio

Annuncio

Oggi la Juventus si trova a Roma perché stasera affronterà allo stadio Olimpico la Lazio con il solo obiettivo di conquistare i tre punti e allungare il vantaggio sul Napoli che ieri sera a San Siro contro il Milan non è andato oltre lo 0-0.

I trascorsi

Per agguantare questo risultato, Massimiliano Allegri può contare su Paulo Dybala che, quando vede biancoceleste, solitamente va a segno; infatti in 10 partite di cui otto con la Juventus e due con il Palermo ha realizzato altrettanti gol.

La difesa dei capitolini questa sera dovrà dunque prestare molta attenzione all'argentino [VIDEO] che ha iniziato a castigare gli avversari già dal suo esordio in bianconero, avvenuto nell'agosto del 2015 a Shanghai, in occasione della finale di Supercoppa italiana.

Advertisement

In questa location esotica, contro l'aquila hanno deciso il match il gol della Joya e quello di un altro illustre esordiente, rispondente al nome di Mario Mandzukic che non sarà presente nella gara di stasera per infortunio. Nella stagione 2015/2016 il numero 10 bianconero castigò ancora la società di Lotito con una rete all'andata e due al ritorno in casa. Anche nell'annata 2016/2017 all'andata non è mancato un suo gol, ma quello più importante l'ha segnato lo scorso anno al 93esimo con un tunnel su Luis Felipe e il sinistro incrociato in scivolata che si insacca all'incrocio dei pali. Una rete da tre punti che ha dato una mazzata psicologica al Napoli e una spinta decisiva alla squadra di Allegri per la conquista del settimo scudetto consecutivo.

Paulo in cerca di riscatto

Quest'anno la Joya all'andata non ha segnato, complice la nuova posizione che occupa nello scacchiere tattico, dopo lo sbarco di Cristiano Ronaldo all'ombra della Mole.

Advertisement

I migliori video del giorno

Nel ruolo di rifinitore, Paulo tocca un'infinità di palloni, ma essendo più arretrato rispetto alle annate precedenti perde nello scatto finale ed è sicuramente questa la causa del magro bottino in campionato che annovera soltanto due gol [VIDEO](uno contro il Bologna, l'altro contro il Cagliari). Meglio ha fatto in Champions League con cinque reti, quattro delle quali assestate allo Young Boys e l'altra al Manchester United. È evidente che l'ex Palermo ha grandi doti di adattamento, ma per un attaccante il gol è il pane quotidiano e stasera contro la squadra a di Simone Inzaghi cercherà di dare un senso al girone di ritorno con un gol mozzafiato per tornare ad esultare a suo modo e cioè con la Dybala Mask.