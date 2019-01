Annuncio

Lazio e Juventus si affronteranno stasera alle 20.30 in un match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri dominano la classifica con 56 punti, grazie alle 18 vittorie e ai 2 pareggi ottenuti in questa stagione. I biancocelesti, invece, si trovano all'ottavo posto, con 32 punti all'attivo. La Lazio ha l'obiettivo di accedere direttamente all'Europa League, distante ad oggi sono 2 punti, dopo il pareggio della Roma contro l'Atalanta. La Juventus con una vittoria potrebbe allungare in classifica.

All'andata il match si concluse con la vittoria dei bianconeri per 2-0 [VIDEO].

Probabili formazioni Lazio-Juventus: le ultime

Lazio e Juventus arrivano al match odierno abbastanza "incerottate".

Acerbi, Luiz Felipe e Caceres (ceduto proprio ai bianconeri) non sono più nelle disponibilità di Simone Inzaghi. Massimiliano Allegri invece ha ancora un dubbio nel suo 4-3-3: Douglas Costa o Federico Bernardeschi. Favorito il primo, il dubbio verrà sciolto in presa diretta nei prossimi minuti.

Il riepilogo delle probabili formazioni.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Radu, Wallace, Bastos; Lulic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo; Correa, Luis Alberto; Immobile.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, De Sciglio; Matuidi, Emre Can, Bentancur; Douglas Costa, Ronaldo, Dybala.

Info televisive e streaming

La partita di questa sera sarà visibile in diretta in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport. Online e in streaming potrà essere seguita su Sky Go. Quest'ultimo è un servizio per i clienti della pay tv Sky.

La diretta testuale [VIDEO] del match potrà essere seguita sui profili delle due squadre su Twitter.