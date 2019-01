Annuncio

Tra sabato 19 gennaio e lunedì 21 gennaio si disputeranno le partite di calcio del ventesimo turno di Serie A. Nell'anticipo di oggi, a scendere in campo saranno Inter e Sassuolo, le quali si sfideranno allo stadio San Siro stasera alle ore 20.30. I nerazzurri di Luciano Spalletti sono terzi in classifica con 39 punti. Anche quest'anno, il Sassuolo di Roberto De Zerbi, situato in undicesima posizione con 25 punti, sta dando del filo da torcere alle sue avversarie. Detto ciò, vi sveliamo che la partita sarà visibile [VIDEO] in diretta streaming ma non su Sky.

Dove vedere la partita Inter-Sassuolo in streaming online e al televisore

Questa sera 19 gennaio si 'vola' a San Siro per l'attesissimo incontro Inter-Sassuolo.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 20.30 e ad arbitrare sarà Luca Pairetto. La partita sarà giocata a porte chiuse e non sarà trasmessa in televisione sui canali Mediaset o Rai perché i diritti di questo evento li detiene la Perform Group. Dunque, per seguire l'incontro da casa sarà necessario disporre dell'abbonamento alla piattaforma Dazn. Per visualizzare la diretta streaming attraverso un televisore, basterà essere in possesso di una Smart Tv oppure avere una consolle di ultima generazione (PS4 e XBox One).

Probabili formazioni Inter-Sassuolo

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter-Sassuolo, entrambe le compagini non dovrebbero avere dubbi. Spalletti dovrebbe optare per un 4-2-3-1: in porta Handanovic, in difesa Vrsaljko, Skriniar, de Vrij e Asamoah, fino ad arrivare alla prima punta che è il capitano Mauro Icardi [VIDEO].

Per questo match, Keita non sarà a disposizione dell'allenatore a causa di un infortunio rimediato in fase di allenamento.

I neroverdi di De Zerbi, invece, dovrebbero giocare con un 4-3-3, optando per una difesa solida formata da Lirola, Giangiacomo Magnani, G. Ferrari e Rogerio, e un attacco a tre formato da Berardi, Boateng, Djuricic.

Pronostici calcio: nerazzurri vincenti?

L'Inter ha tutte le carte in regola per incassare altri tre punti e distanziarsi ulteriormente dalle sue inseguitrici nella classifica di Serie A. Un trionfo dei nerazzurri è quotato a 1.40 mentre la vittoria della squadra ospite è pagata a 8 volte la posta. Un eventuale pareggio a San Siro è offerto a quota 4.75. Contro il Sassuolo, l'Inter ha spesso difficoltà a imporsi, è una sorta di bestia nera. Questa sembra essere l'occasione giusta per 'rompere la tradizione'.