Mercoledì 16 gennaio si 'vola' in Arabia Saudita per assistere alla spettacolare Supercoppa italiana. Quest'anno a sfidarsi sono Juventus e Milan, e lo faranno a Gedda, all'interno della lussuosa polifunzionale King Abdullah Sports City, noto anche come 'Il Gioiello Splendente'. Si tratta di un grande impianto contenete al suo interno uno stadio di calcio e una cittadella dello sport. Detto ciò, la sfida di domani sarà trasmessa in diretta [VIDEO] tv in esclusiva sulla Rai ma si potrà vederla anche in streaming online.

Dove vedere Juventus-Milan in televisione e in streaming

La partita tra Juventus e Milan sarà trasmessa in chiaro sulle rete Rai. Nel dettaglio, alle ore 18.30 basterà impostare il proprio televisore su Rai Uno [VIDEO] oppure su Rai Uno HD per 'gustarsi' la partita in alta definizione.

In alternativa si potrà utilizzare lo streaming online recandosi al sito www.raiplay.it. All'interno degli Store Android o IOS è presente l'App denominata 'RaiPlay', e grazie a questa piattaforma sarà possibile visualizzare l'evento anche tramite tablet o smartphone.

Probabili formazioni Juventus-Milan

A quanto pare, entrambe le formazioni opteranno per il modulo del 4-3-3. Sia Gattuso che Allegri hanno dei dubbi su chi schierare, anche per via del recente impegno in Coppa Italia. I bianconeri hanno lasciato a Torino Benatia, Barzagli, Mandzukic e Cuadrado. I rossoneri, invece, faranno affidamento sugli stessi giocatori utilizzati in Coppa Italia. Quindi, spazio al 4-3-3 per la Juve, con Szczesny tra i pali, De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro in difesa, Pjanic, Matuidi, Khedira a centrocampo e in attacco vedremo con molta probabilità C.

Ronaldo, Dybala e D. Costa.

Il Milan punterà a Donnarumma in porta, Calabria, Zapata, Romagnoli e Rodriguez in difesa, Kessié, Bakayoko e Paquetà a centrocampo, Calhanoglu, Higuain e Castillejo in attacco.

Pronostici calcio

Dopo aver giocato oltre 90 minuti in Coppa Italia, il Milan si potrebbe presentare a Gedda abbastanza stanco. Nonostante ciò, c'è un Gonzalo Higuain carico e smanioso di alzare la coppa. Certo, con i bianconeri non sarà facile vincere, ma guai a dare per scontata questa sfida. La vittoria della 'Vecchia Signora' è pagata a 1.50 volte la posta mentre un trionfo rossonero si trova a quota 7.50 circa. Un pareggio, invece, si trova a quota 4.10. Molto interessante è la doppia chance X2: le due squadre potrebbero andare ad oltranza. Non resta che attendere il fischio finale per scoprire chi alzerà la Supercoppa italiana.