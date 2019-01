Annuncio

Dopo le gare degli ottavi di finale della Coppa Italia, caratterizzate dalle vittorie esterne dell'Alalanta a Cagliari e della Fiorentina a Torino, sta per tornare il campionato di serie A con la ventesima giornata.

A tenere banco è il Calciomercato. Gli occhi degli addetti ai lavori sono puntati sull'argentino del Milan Gonzalo Higuain [VIDEO], che Maurizio Sarri, attuale allenatore del Chelsea, vorrebbe fortemente a Londra. Attualmente si sta lavorando sull'ipotesi di un prestito fino al 2020, ma la trattativa potrebbe risentire della prestazione dell'agentino in Supercoppa italiana [VIDEO]il 16 gennaio contro la Juve a Gedda.

Tutti vogliono Piatek del Genoa: sarà asta?

La possibile partenza a gennaio del Pipita potrebbe dar via a un valzer di centravanti, perché a Milano hanno da tempo nel mirino la grande rivelazione stagionale, vale a dire il polacco del Genoa Krzysztof Piatek (si pronuncia Piontek).

Alto 1,83 x 77 kg, Piatek è nato nel 1995 ed è cresciuto nelle giovanili del Lechia. I numeri parlano per lui: alla fine del girone d'andata ha realizzato 13 gol, più 6 in Coppa Italia. Il d.t. Leonardo ha parlato di lui con Preziosi, ma serve il via libera del fondo Elliott. Al Genoa costò 4 milioni di euro. Piatek è seguito con attenzione da molte altre squadre, tra cui Roma e Real Madrid. Se nessuno riuscirà a garantirsi le sue prestazioni entro fine mese questa estate si aprirà probabilmente una vera e propria asta per averlo, soprattutto se dovesse continuare con queste medie realizzative.

Emerson Palmieri interessa alla Juve. Barella alla Roma a giugno?

Il terzino brasiliano naturalizzato italiano Emerson Palmieri, lanciato dalla Roma e poi ceduto al Chelsea per 20 milioni di euro più bonus, interessa non poco alla Juventus che, per non farsi mancare niente, lo vorrebbe affiancare a Alex Sandro.

Emerson ha 24 anni e andrebbe a sostituire Spinazzola, che dopo dieci mesi di stop per l'infortunio al ginocchio ha bisogno di giocare con continuità e che dunque potrebbe passare al Bologna. Anche Palmieri ebbe un serio infortunio: si ruppe il crociato durante Roma-Genoa nel 2017, storica partita d'addio di Francesco Totti. Nell'affare Emerson potrebbe entrare anche il terzino sinistro Rogerio, attualmente in prestito al Sassuolo, perché in molti si stanno accorgendo della sua notevole crescita. Alla Juventus piace molto anche Matteo Darmian attualmente allo United. Il primo ad arrivare a Torino sarà comunque Aaron Ramsey: l'accordo è già stato trovato e ormai manca solo la firma. Ramsey, gallese dell'Arsenal, è un interno di centrocampo polivalente, nato nel 1990. Alla Roma il ds Monchi ha messo da tempo nel mirino Barella. Il centrocampista del Cagliari piace anche a Napoli ed Inter e potrebbe costare 50 milioni. È uno degli uomini su cui punta Roberto Mancini per rilanciare la nazionale.

All'Inter tiene banco il caso Icardi: nei prossimi giorni è previsto un incontro con Wanda Nara, per negoziare un eventuale rinnovo del bomber argentino, che ha già segnato 14 gol in questa stagione. L'Inter non può fare a meno di lui, ma dovrà stare attenta a non farsi portare via il fortissimo Milan Skriniar, che piace a tanti. Intanto nella primavera nerazzurra è arrivato un figlio d'arte: si tratta di Matteo Lucarelli, figlio di Alessandro.