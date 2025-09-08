Juventus-Inter nel campionato di Serie A 2025/2026 arriva molto presto, già alla terza giornata, ma questo non impedisce alla gara di avere numerosi motivi di interesse. I punti in palio sono infatti già molto pesanti, soprattutto per i nerazzurri che nel turno precedente sono stati sconfitti a domicilio dall’Udinese [VIDEO] e di conseguenza si trovano già in una posizione di classifica che li costringe ad inseguire. I bianconeri invece hanno vinto entrambe le partite fin qui disputate superando rispettivamente il Parma e il Genoa. La formazione di Igor Tudor ha inoltre mantenuto la porta inviolata in entrambe le occasioni segno di un disegno tattico molto ben costruito.

Tra i motivi di interesse di Juventus - Inter risulta anche la sfida tra i fratelli Marcus e Khephren Thuram, figli dell’ex calciatore Lilian Thuram a lungo in Italia tra le fila del Parma e della Juventus oltre che vincitore del titolo mondiale del 1998 con la nazionale francese.

Le probabili formazioni di Juventus - Inter, in programma sabato 13 settembre alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino, valida per la 3^ giornata della Serie A 2025/2026, saranno prive di parecchi elementi dell’organico a disposizione di Igor Tudor mentre Cristian Chivu può disporre di tutta la rosa al completo.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1 e con Di Gregorio a protezione dei pali della porta bianconera.

In difesa, con l’assenza di Cabal per infortunio, le scelte risultano decisamente obbligate con Gatti, Bremer e Kelly che dovrebbero partire dall’inizio, con il solo Rugani a disposizione in panchina.

In mediana è in dubbio: Locatelli e Khephren Thuram sono favoriti su Miretti e McKennie, mentre sulle corsie laterali sarà assente Cambiaso per squalifica. A destra dovrebbe quindi giocare Kalulu con Joao Mario in vantaggio su Kostic per agire sulla sinistra.

Nel reparto avanzato è ancora out Milik e Conceicao ha accusato un problema muscolare durante il ritiro della nazionale portoghese. Koopmeiners ed Yildiz dovrebbero quindi giocare alle spalle di David, con Vlahovic scalpitante in panchina.

Qui Inter

L’Inter dovrebbe giocare con il 3-5-2 e con Sommer nel ruolo di estremo difensore titolare.

Per il resto il tecnico Cristian Chivu può disporre di tutto l’organico al completo. La retroguardia dovrebbe essere formata dal nuovo acquisto Akanji, favorito su Bisseck, Acerbi e Bastoni con De Vrij e lo stesso Bisseck destinati alla panchina.

A centrocampo Barella e Calhanoglu sono praticamente certi di una maglia da titolare mentre per completare il reparto Mkhitaryan è in vantaggio su Sucic e Frattesi. Sulle fasce laterali Dumfries e Dimarco dovrebbero vincere i ballottaggi con Darmian e Carlos Augusto.

In attacco pochi dubbi sulla presenza della coppia titolare formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, con Bonny ed Esposito pronti ad entrare in caso di necessità.

Probabili formazioni di Juventus - Inter

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram K., Joao Mario; Koopmeiners, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Kostic, Rouhi, Adzic, Mckennie, Zhegrova, Openda, Vlahovic. Allenatore: Tudor.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram M., Lautaro Martinez. A disposizione: Martinez J., Di Gennaro, De Vrij, Palacios, Carlos Augusto, Darmian, Sucic, Diouf, Frattesi, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Esposito P., Bisseck Allenatore: Chivu.