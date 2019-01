Advertisement

L'Inter sarà quasi certamente la grande protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato. Per rinforzare la rosa il direttore sportivo, Piero Ausilio, e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, punteranno probabilmente solo a rinforzi che facciano fare il salto di qualità [VIDEO] alla squadra, come dichiarato pubblicamente qualche settimana fa. Il settore che necessita di maggiori modifiche è il centrocampo, essendo il reparto che ha mostrato maggiori carenze sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista numerico in questa prima parte della stagione.

Non è un caso, d'altronde, che fino all'ultimo giorno di mercato di agosto i nerazzurri abbiano provato a portare a Milano Luka Modric, scontrandosi con la volontà del patron del Real Madrid, Florentino Perez.

Un nome, quello del centrocampista croato, che sembra destinato a tornare in auge la prossima estate.

Modric il grande rinforzo a centrocampo

Luka Modric potrebbe essere il grande rinforzo a centrocampo per l'Inter della prossima stagione. Il centrocampista croato avrebbe voluto lasciare il Real Madrid già la scorsa estate, per trovare nuovi stimoli. Il patron dei Blancos, Florentino Perez, però, dopo aver perso Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane, non ha voluto saperne di lasciare libero il miglior giocatore del Mondiale in Russia, che poi qualche mese dopo ha anche vinto il Pallone d'oro.

Il prossimo anno, però, le cose potrebbero cambiare [VIDEO] visto che il club spagnolo attuerà una vera e propria rivoluzione. La sconfitta subita contro la Real Sociedad e il conseguente quinto posto in classifica hanno denotato come molti giocatori siano alla fine di un ciclo e tra questi c'è anche Luka Modric, che ha sottolineato come debba cambiare l'atteggiamento in campo se si vuole risollevare le sorti di una stagione che sembra nata sotto una cattiva stella e che ha già visto l'esonero di Lopetegui.

Il probabile rifiuto di Modric

Luka Modric avrebbe già una bozza di accordo con l'Inter, trovato già la scorsa estate attraverso il proprio entourage, che è lo stesso poi di Sime Vrsaljko. Il centrocampista croato sarebbe pronto a firmare (cosi rivelano alcuni rumors di mercato) un contratto fino a giugno 2021 a quasi dieci milioni di euro a stagione più altri due anni in Cina, allo Jiangsu, l'altro club di cui è proprietario Suning.

La forte volontà dell'ex giocatore di Dinamo Zagabria e Tottenham è dimostrata anche dal fatto che, stando a quanto riportato da FcInternews, avrebbe rifiutato l'ultima offerta di rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2020, fatta dal Real Madrid. I Blancos avrebbero messo sul tavolo un contratto fino a giugno 2022, quindi con un prolungamento di due anni rispetto all'attuale contratto, a dodici milioni di euro a stagione. Un gesto chiaro e deciso, che sottolinea quale sarebbe la volontà del croato in vista della prossima stagione.