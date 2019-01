Advertisement

L'Inter sarà la grande protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato. La società nerazzurra a giugno uscirà definitivamente dal settlement agreement firmato con la Uefa e sarà libera dai paletti imposti dal fair play finanziario. L'obiettivo principale sarà quello di rinforzare il centrocampo [VIDEO] che è il reparto che ha mostrato maggiori carenze sia a livello tecnico che a livello numerico. In caso di qualificazione agli ottavi di Champions League il club avrebbe fatto un tentativo in questo senso già per gennaio ma con l'eliminazione ogni discorso è rinviato a giugno.

E la vera ciliegina del mercato estivo potrebbe essere rappresentato dall'arrivo a Milano di Luka Modric, seguito a lungo già la scorsa estate. A differenza dei mesi scorsi il Real potrebbe aprire alla cessione anche perché segue con interesse uno degli elementi di punta del club nerazzurro.

Modric, la ciliegina di Marotta

Luka Modric è l'obiettivo numero uno [VIDEO] dell'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, in vista della prossima estate. L'ex dirigente della Juventus vuole il centrocampista croato come ciliegina sulla torta. Quella ciliegina che la società nerazzurra aveva provato a porre su un ottimo mercato già la scorsa estate quando a bloccare tutto fu il patron del Real Madrid, Florentino Perez, che, dopo aver perso Cristiano Ronaldo, non ha voluto fare a meno di un altro elemento molto importante della sua rosa.

Tra qualche mese le cose potrebbero cambiare, anche perché il neo Pallone d'oro ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e ha già rifiutato il rinnovo. Il croato ha già una bozza di accordo trovata la scorsa estate con i nerazzurri per un contratto biennale a quasi dieci milioni di euro a stagione più altri due anni in Cina con la maglia dello Jiangsu, l'altro club di cui è proprietario Suning.

Modric, comunque, potrebbe non essere l'unico giocatore sul tavolo delle trattative tra Inter e Real Madrid.

La trattativa

Già lo scorso anno Perez non volle saperne di liberare Modric a parametro zero e, molto probabilmente, lo stesso accadrà la prossima estate. Un altro nome che potrebbe finire al centro dei discorsi tra i due club è quello del centrocampista tedesco del Real Toni Kroos, che, come Modric, sembra in cerca di nuovi stimoli e potrebbe chiedere la cessione la prossima estate.

Il club madrileno, comunque, rispetto al muro eretto qualche mese fa, adesso è disposto a sedersi a trattare la cessione di entrambi i giocatori. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport la trattativa potrebbe diventare possibile con l'inserimento del cartellino di Mauro Icardi, individuato dal Real come erede ideale a Karim Benzema, altro giocatore che sembra alla fine di un ciclo. Molto, in questo senso, dipenderà dall'eventuale rinnovo del centravanti argentino visto che, se non si dovesse trovare un accordo, la cessione in estate potrebbe essere inevitabile.

Dal giornalista di As, Manolete, arrivano importanti novità in merito dopo la sconfitta subita ieri dal Real Madrid in casa contro la Real Sociedad: "Ora ci venderanno Brahim come il nuovo Maradona. Mi pare che per calmare le acque serva che Icardi faccia le valige per Madrid e che Modric e Kroos comincino a imparare l’italiano".