Uno degli acquisti della scorsa estate che hanno fatto maggiormente la differenza in casa Inter è stato sicuramente l'esterno, Matteo Politano. Il giocatore è arrivato in prestito oneroso da cinque milioni di euro (pagato con il cartellino di Odgaard) con diritto di riscatto fissato a venti milioni di euro. Un riscatto che, però, sembra essere scontato visto che la società nerazzurra non vuole ripetere quanto successo lo scorso anno con Joao Cancelo e Rafinha Alcantara.

In particolar modo il rammarico riguarda il laterale portoghese, acquistato poi dalla Juventus per quaranta milioni di euro. E Politano in questi primi mesi ha dimostrato di essere in grado di fare la differenza ad alti livelli, nonostante inizialmente ci fossero delle perplessità, tanto che in molti credevano che a giocarsi il posto da titolare sarebbero stati Keita Balde e Antonio Candreva.

L'Inter vuole riscattare Politano

L'Inter vuole riscattare Matteo Politano la prossima estate. I nerazzurri hanno cominciato [VIDEO] a discuterne con il Sassuolo. L'esterno ha convinto in questa prima parte della stagione, diventando titolare fisso dell'undici di Luciano Spalletti, sia in campionato che in Champions League. In campionato il giocatore ha sempre giocato, a volte partendo dalla panchina, con diciannove presenze in cui ha messo a segno due reti e collezionato tre assist.

Il classe 1993 ha conquistato anche i tifosi, tanto che ogni volta che il tecnico di Certaldo lo sostituisce a partita in corso, questi non esitano a manifestare il proprio malcontento. D'altronde Politano risulta essere spesso tra i migliori in campo e proprio per questo, con le sue prestazioni ha convinto i dirigenti a riscattarlo.

Il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha già incontrato il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che nei prossimi giorni probabilmente una chiacchierata la farà anche con il neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, con cui c'è un forte rapporto di amicizia. La cifra del riscatto è fissata a venti milioni di euro, ma la società nerazzurra è pronta ad abbassare la cifra con l'inserimento di almeno una contropartita tecnica. Una scelta potrebbe arrivare tra Xian Emmers, attualmente in prestito alla Cremonese, Andrea Pinamonti, già vicino ai neroverdi lo scorso anno e ora in prestito al Frosinone e Zinho Vanheusden, in prestito allo Standard Liegi, valutati tutti intorno ai dieci milioni di euro.

Non solo Politano dal Sassuolo

Politano non è stato l'unico [VIDEO] oggetto di discussione della riunione tra Piero Ausilio e Giovanni Carnevali. Le parti hanno discusso anche di Alfred Duncan, centrocampista ghanese, che sarebbe fondamentale anche in ottica liste essendo un prodotto del vivaio nerazzurro. La valutazione del giocatore classe 1993 si aggira intorno ai venti milioni di euro e in questa stagione ha messo a segno tre reti in dodici partite disputate, collezionando anche tre assist.