La notizia più importante di questi primi giorni di mercato è rappresentata dal colpo messo a segno dall'Inter in vista della prossima estate. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con il centrale uruguaiano, Diego Godin. Il giocatore è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno e non rinnoverà, arrivano quindi a parametro zero. Godin andrà a sostituire Joao Miranda, scontento dell'impiego che gli è stato riservato in questa prima parte della stagione e che sarà ceduto a giugno, a meno di sorprese con addio anticipato a gennaio.

Godin, però, non sarà l'unico colpo di esperienza che la società nerazzurra potrebbe mettere a segno la prossima estate visto che sono state avviati i contatti per l'arrivo a Milano dell'esterno olandese, Arjen Robben.

Robben cercato dall'Inter

Dopo aver messo a segno il colpo Godin [VIDEO], l'Inter potrebbe mettere le mani su un altro top player mondiale come Arjen Robben. L'esterno olandese del Bayern Monaco è in scadenza di contratto e non rinnoverà il proprio contratto e questo lo rende molto appetibile sul mercato.

La tecnica di Robben non si discute e la sua esperienza potrebbe essere fondamentale all'interno di una rosa giovane come quella nerazzurra. Inoltre l'olandese andrebbe a sostituire Antonio Candreva, che a giugno dirà addio soprattutto se dovesse continuare a trovare poco spazio come successo in questa prima parte della stagione. Stando a quanto riportato da Fcinternews, la trattativa è già avviata con l'attuale calciatore del Bayern Monaco che è stato offerto dal suo entourage alla società nerazzurra.

Il club si è preso del tempo per riflettere sull'affare e sui relativi costi. Libera dai paletti del fair play finanziario a giugno, i nerazzurri potrebbero accontentare le richieste dell'entourage di Robben, per un contratto biennale con opzione per il terzo anno a sei-sette milioni di euro a stagione. Non è escluso che alla scadenza il futuro dell'esterno olandese possa essere in Cina, allo Jiangsu, l'altro club di cui è proprietario Suning.

Non solo Robben e Godin

Robben e Godin non sono gli unici giocatori nel mirino dell'Inter in scadenza di contratto. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, infatti, i nerazzurri hanno messo gli occhi anche sul centrocampista del Porto, Hector Herrera. Il giocatore ha solo 28 anni e questo lo renderebbe un colpo anche in prospettiva futura per rinforzare il centrocampo [VIDEO]. Sarà questa la necessità nella prossima sessione estiva di Calciomercato visto che è quel reparto che fino ad ora ha mostrato maggiori carenze, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista numerico.