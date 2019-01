Annuncio

Ieri sera, per la Juventus è arrivata un'importante vittoria in Coppa Italia contro il Bologna. I bianconeri, dunque, hanno cominciato il 2019 nel migliore dei modi imponendosi per 0-2 al Dall'Ara. Adesso per la Juventus è già tempo di mettere nel mirino la Supercoppa di mercoledì. Infatti, tra pochi giorni la "Vecchia Signora" si giocherà a Gedda il primo trofeo stagionale. Prima di concentrarsi su questo importante appuntamento i giocatori della Juve hanno voluto analizzare [VIDEO]il successo di Coppa Italia.

In particolare, Leonardo Bonucci, Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi hanno utilizzato Instagram per esprimere la loro soddisfazione per aver raggiunto i quarti di finale della Coppa Italia.

Bonucci: "Iniziato il 2019 con la giusta determinazione"

Per la Juventus, ieri sera, è arrivata la prima vittoria del nuovo anno e i ragazzi di Massimiliano Allegri hanno staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. A consegnare la vittoria ai bianconeri sono stati Federico Bernardeschi e Moise Kean che hanno siglato i due gol che hanno consentito alla Vecchia Signora di battere il Bologna. Al termine del match del Dall'Ara, Leonardo Bonucci ha utilizzato il suo profilo ufficiale di Instagram, per commentare la prestazione dei bianconeri: "Iniziato il ‘19 con la giusta determinazione e voglia di vincere". Inoltre il numero 19 bianconero si è già proiettato alla partita di mercoledì contro il Milan: "Ora recuperiamo e prepariamoci per una grande partita - ha scritto Bonucci - che vale il primo trofeo della stagione".

Ronaldo: "Avanti così verso il prossimo obiettivo"

Ieri sera, contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha deciso di far riposare sia Cristiano Ronaldo che Paulo Dybala. Le due stelle bianconere sono partite dalla panchina per riposare in vista del match contro il Milan. Entrambi hanno poi fatto il loro ingresso a gara in corso per mettere un po' di minuti nelle gambe. A fine partite CR7, con un post su Instagram, si è detto felice per il successo ottenuto in quel di Bologna dalla Juventus: "Abbiamo iniziato il 2019 con il piede giusto! Avanti cosi verso il prossimo obiettivo!".

Bernardeschi torna al gol

Ieri sera, in attacco la Juventus, contro il Bologna, ha presentato il tridente composto da Federico Bernardeschi, Douglas Costa e Moise Kean. Il numero 33 bianconero ha siglato la rete che ha permesso alla Vecchia Signora di passare in vantaggio. Per Bernardeschi è stata la sua terza rete stagionale tra campionato e Coppa Italia. Il talento juventino, su Instagram, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per aver ritrovato la via del gol.