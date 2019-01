Annuncio

Annuncio

Questa sera la Juventus tornerà in campo dopo la pausa invernale. I bianconeri riprenderanno il loro cammino in Coppa Italia è molto probabilmente per questa partita Massimiliano Allegri dovrebbe fare alcuni cambi davvero sorprendenti. [VIDEO] Infatti, fino a poche ore fa era data per certa la presenza nell'undici titolare sia di Cristiano Ronaldo sia di Paulo Dybala. Invece, a sorpresa, il tecnico livornese ha deciso di tenere fuori i suoi due fenomeni. L'allenatore bianconero inoltre ha scelto di impiegare dal primo minuto Miralem Pjanic. Dunque in avanti, al posto di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, giocheranno Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Dunque le due stelle juventine rifiateranno in vista della Supercoppa italiana.

Allegri pensa anche alla Supercoppa Italiana

Ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri era stato sibillino sul l'impiego dal primo minuto di Cristiano Ronaldo in Coppa Italia.

Advertisement

Fino a poche ore fa l'utilizzo fra i titolari di CR7 sembrava certo ma alla fine il tecnico livornese ha preso tutti in contropiede ed ha deciso di far rifiatare il portoghese. Ma Cristiano Ronaldo non sarà il solo a riposare. Infatti anche Paulo Dybala partirà dalla panchina. Evidentemente Massimiliano Allegri preferisce preservarli in vista della Supercoppa italiana anche perché contro il Milan non ci sarà Mario Mandzukic e dunque la sfida contro il Bologna potrebbe servire a Federico Bernardeschi e Douglas Costa per mettersi in mostra. Infatti uno dei due dovrebbe essere titolare a Gedda proprio per prendere il posto lasciato libero dal croato. Ma le clamorose novità di formazione in casa Juventus non riguardano solo l'attacco ma anche il centrocampo. Infatti si prevedeva un turno di riposo per Miralem Pjanic che invece sarà regolarmente in campo.

Advertisement

Al fianco del bosniaco saranno schierati Khedira e Emre Can.

Riposo per Chiellini

Confermate le indiscrezioni delle ultime ore con Dybala e Ronaldo esclusi dalla formazione di partenza [VIDEO]. Le novità per il resto riguarderanno la difesa con l'esordio dal primo minuto di Leonardo Spinazzola. Quest'ultimo è stato sondato proprio dal Bologna che vorrebbe acquisirlo in prestito. Il club bianconero ci sta riflettendo e la trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore. A completare il reparto arretrato ci saranno Leonardo Bonucci, Benatia e Mattia De Sciglio. Mentre il capitano Giorgio Chiellini partirà dalla panchina. Tra i pali toccherà al polacco Wojciech Szczęsny.