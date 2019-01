Annuncio

Ieri sera la Juventus era impegnata a Bologna negli ottavi di finale di Coppa Italia. Per questo match Massimiliano Allegri non aveva a disposizione Juan Cuadrado che qualche settimana fa è stato operato al ginocchio e rientrerà probabilmente verso marzo. Per il numero 16 bianconero, ieri sera, però è stata una serata decisamente speciale e meravigliosa. Infatti, sua moglie Melissa ha dato alla luce il loro secondogenito. Ad annunciare la nascita del piccolo Lucas è stato lo stesso Juan Cuadrado con un post su Instagram.

Il colombiano ha condiviso la foto che lo ritrae insieme a sua moglie e al loro piccolo bimbo. Alla famiglia Cuadrado [VIDEO] vanno le migliori felicitazioni per la nascita del piccolo Lucas.

Gli auguri della Juventus

Fiocco azzurro in casa Juventus. Infatti, ieri sera, Juan Cuadrado e sua moglie Melissa hanno dato il benvenuto al piccolo Lucas che arriva a far compagnia alla loro prima bimba, Lucia, nata nel novembre 2015.

Il colombiano ha dato l'annuncio della nascita del suo secondogenito sui social e gli sono arrivati da subito moltissimi messaggi di congratulazioni. Anche la Juventus ha voluto dare il benvenuto nella famiglia bianconera al piccolo Lucas: il club si è congratulato con la famiglia Cuadrado con un tweet.

E' nato il piccolo Lucas! Congratulazioni e felicitazioni alla famiglia di Juan @Cuadrado ❤ pic.twitter.com/ul9cN36kcQ — JuventusFC (@juventusfc) 12 gennaio 2019

Cuadrado rientrerà a marzo

Juan Cuadrado intanto in questi giorni sta svolgendo la riabilitazione dopo l'intervento al ginocchio di qualche settimana fa.

Il colombiano si è infortunato durante la partita di Champions League contro lo Young Boys. Il numero 16 bianconero sperava di poter scongiurare l'operazione ed inizialmente aveva provato a seguire una terapia conservativa. Essa però non ha dato l'esito sperato e perciò il giocatore è stato operato a Barcellona. Adesso Cuadrado è già al lavoro per recupererà quanto prima ma provvedimento per rivederlo in campo bisognerà attendere ancora qualche mese. Infatti, il numero 16 bianconero dovrebbe rientrare verso marzo. Cuadrado perciò salterà diverse sfide di campionato, Coppa Italia e anche l'andata degli ottavi di finale di Champions League. La speranza è che magari [VIDEO]possa farcela per la partita di ritorno contro l'Atletico Madrid.

Quella di Cuadrado è sicuramente un'assenza pesante per la Juve vista la grande duttilità del giocatore che può essere impiegato in diversi ruoli, in questa stagione il colombiano ha giocato sia come terzino che come centrocampista.