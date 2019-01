Advertisement

Serie D, Bari-Messina 2-0: allo stadio San Nicola i galletti hanno la meglio sulla compagine siciliana, che nel primo tempo era riuscita ad imbrigliare le trame di gioco dei padroni di casa. Nella ripresa le reti che decidono il match di Piovanello al 62' e di Neglia al 66'. Quattordicesima vittoria stagionale per gli uomini di Cornacchini, diciottesimo risultato utile consecutivo per una Serie C che è sempre più a portata di mano.

Tabellino Bari-Messina 2-0

ARBITRO: Jacopo Bertini di Lucca (Giordano-Songia).

MARCATORI: 62' Piovanello, 66' Neglia

NOTE: Ammoniti Biondi, Zappalà (M), Neglia, Bolzoni, Nannini (B)

RECUPERO: 2' p.t., 4' s.t.

Bari-Messina, il racconto del match (Secondo Tempo)

95' - Termina il match: Bari-Messina 2-0

94' - Passaggio filtrante di Bolzoni per Neglia, cross dalla destra per Pozzebon che non ci arriva: sull'out opposto raccoglie la sfera il numero 99 che calcia in porta, Laurencon si salva respingendo come può

93' - Cross di Catalano dalla destra, traiettoria che non trova nessun compagno e viene allontanata dalla difesa di casa

90' - Quattro minuti di recupero

89' - Ammonito Zappalà per intervento falloso su Iadaresta

86' - QUARTA SOSTITUZIONE MESSINA! Fuori Ferrante per Bossa

86' - TERZA SOSTITUZIONE BARI! Entra Iadaresta per Simeri

83' - TERZA SOSTITUZIONE MESSINA! Fuori l'infortunato Biondi, dentro Ba Siny

82' - Cacioli spazza in fallo laterale per consentire allo staff sanitario del Messina di medicare Biondi vittima di crampi

79' - SECONDA SOSTITUZIONE MESSINA! Entra Dascoli per Amadio

74' - Simeri sembra davvero irresistibile: nuova occasione costruita dall'offensiva biancorossa, Barbera spazza via

73' - Gran botta dalla distanza di Pozzebon, palla alta sopra la traversa

69' - Ammonito Nannini per intervento falloso

68' - Problemi alla coscia sinistra per l'assistente dell'arbitro Bertini, il signor Giordano.

Lo staff sanitario del Bari lo medica applicando del ghiaccio spray. Non dovrebbero esserci problemi per il guardalinee

67' - PRIMA SOSTITUZIONE MESSINA! Entra Catalano per Janse

67' - SECONDA SOSTITUZIONE BARI! Entra Pozzebon ed esce Brienza

66' - RADDOPPIO BARI! Simeri in contropiede fa quaranta metri palla al piede, serve alla sua sinistra Neglia che in diagonale supera Laurencon

65' - Ammonito Bolzoni per intervento falloso

64' - OCCASIONE BARI! Di Cesare per vie centrali serve Simeri che sfrutta un erroraccio della difesa siciliana: tiro a giro con Laurencon che vola e respinge miracolosamente la sfera

62' - RETE BARI! Simeri si invola sulla sinistra e serve al centro Piovanello che di testa a porta sguarnita insacca

61' - OCCASIONE BARI! Gran tiro al volo di Hamlili, miracolo di Laurencon che con la mano di richiamo riesce a dire di no al mediano biancorosso

61' - Colpo di testa di Janse, Marfella para facile

59' - OCCASIONE MESSINA! Marfella effettua un'uscita a dir poco incerta, Amadio a porta quasi sguarnita in acrobazia trova la deviazione in corner

50' - Possesso palla del Bari che al momento non sortisce alcun effetto

46' - Nessun cambio all'intervallo

46' - L'arbitro Bertini fischia l'inizio del secondo tempo: il Bari si incarica della battuta

15.36: Squadre in campo, tra poco inizia la ripresa

Bari-Messina, il racconto del match (Primo Tempo)

15.25: Appuntamento tra qualche minuto per il secondo tempo di Bari-Messina

47' - Termina il primo tempo

45' - Due minuti di recupero

43' - Ammonito Neglia per fallo su Janse

42' - Conclusione di Brienza, palla fuori

40' - PRIMA SOSTITUZIONE BARI! Entra Neglia per Floriano

38' - OCCASIONE MESSINA! Gran botta dalla distanza di Genevier, palla di poco alta

38' - Verticalizzazione per Simeri che prova a superare Laurencon con un tocco morbido: tiro fuori mysura, allontana Candè

36' - OCCASIONE BARI! Floriano si destreggia sulla sinistra e serve centralmente Piovanello che calcia di prima sfiorando il palo alla destra di Laurencon

32' - Conclusione al volo di Arcidiacono dai 30 metri, blocca senza problemi Marfella

31' - Su punizione calciata da destra, zampata di Candè direttamente sull'esterno della rete

30' - Cross di Aloisi dalla destra, Floriano e Simeri si ostacolano a vicenda, ciccando così la sfera

26' - OCCASIONE MESSINA! Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti di destra, colpo di testa di Zappalà: palla alta sopra la traversa

15' - Simeri al limite dell'area, il suo rasoterra termina abbondantemente a lato

15' - Tiro cross di Aadio, troppo debole: blocca Marfella

11' - Destro a giro di Floriano, palla a lato

10' - Amadio dai venti metri lascia partire una conclusione che termina tra le braccia di Marfella

8' - OCCASIONE BARI! Su punizione dai 16 metri su posizione defilata a destra, calcia Brienza scheggiando il palo

5' - Ammonito Biondi per gioco pericoloso ai danni di Hamlili

1' - L'arbitro Bertini fischia l'inizio del match: è il Messina a dare il calcio di inizio

14.31: Il Bari indossa la divisa interamente nera, bianca invece per il Messina

14.30: Squadre in campo, tra poco inizia il match

14.08: Le formazioni ufficiali

BARI (4-2-3-1): Marfella; Aloisi, Di Cesare, Cacioli, Nannini; Bolzoni, Hamlili; Floriano, Brienza, Piovanello; Simeri.

Allenatore: Cornacchini

MESSINA: Laurencon, Janse, Barbera, Ferrante, Zappalà, Candè, Arcidiacono, Biondi, Tedesco, Genevier, Amadio. Allenatore: Biagioni

13.32: Siamo in attesa di conoscere le formazioni ufficiali del match

Bari-Messina, la presentazione del match

Ritorna il campionato di Serie D e al San Nicola nel giorno dell'Epifania è in programma l'incontro Bari-Messina, gara valida per la diciottesima giornata del Girone I e con fischio di inizio previsto per le ore 14.30.

Dirige l'incontro Bari-Messina il signor Jacopo Bertini della sezione di Lucca, coadiuvato dagli assistenti Aniello Giordano della sezione di Alessandria ed Enrico Songia della sezione di Bra.

La sfida contro il Messina [VIDEO]certamente non sarà proibitiva per i galletti, che puntano a tenere intatta quanto più possibile la striscia di imbattibilità in questo campionato. Sinora la compagine biancorossa ha inanellato tredici vittorie e quattro pareggi, staccandosi di ben nove punti rispetto proprio alla Turris di mister Franco Fabiano, che al momento risulta essere la seconda forza del campionato.

Per i pugliesi la promozione diretta in Serie C è ad un passo ma sarà necessario fare bene anche nel girone di ritorno, dove le squadre impelagate nella zona retrocessione, come appunto il Messina, difficilmente lasceranno punti per strada e saranno pronte a giocare con le unghie e con i denti per rosicchiare quanto più terreno possibile in classifica.