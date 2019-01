Annuncio

L'osservatorio nazionale per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha deliberato il cambio di orario relativo alla partita di Serie A Juventus-Chievo [VIDEO], inserita nel palinsesto della prima giornata del girone di ritorno del massimo campionato: si giocherà quindi alle ore 20:30 del 21 gennaio 2019 e non alle 19:00 come inizialmente previsto.

Juventus- Chievo, gara più difficile del previsto per i bianconeri?

I clivensi fanalino di coda del campionato hanno solo 8 punti con un -3 di penalizzazione in classifica ma non sono più la squadra gravemente fragile di un mese fa.

In classifica si trovano a due punti dal Frosinone e a cinque dal Bologna. L'Empoli è invece ad otto lunghezze. Dopo un difficile periodo con Ventura alla guida tecnica, il nuovo allenatore, Di Carlo, ha saputo dare la scossa all'ambiente fin dal difficilissimo esordio di Napoli.

Dalla trasferta all'ombra del Vesuvio arrivò un punto davvero insperato. Ad oggi hanno vinto una sola partita, pareggiandone 8 e perdendone 10 su 19 gare giocate. Solo 14 le reti realizzate contro le 35 al passivo. La Juventus invece (17 vittorie, 2 pari e 0 sconfitte) ha segnato 38 gol subendone 11.

Juventus-Chievo, dove vedere la gara

Sarà possibile seguire in diretta in esclusiva questa partita su Sky Sport e via streaming su Sky Go o in diretta testuale su diretta.it. Sul match peserà l'esito della finale di Supercoppa italiana che sarà disputara a Gedda il 16 gennaio col Milan. Soprattutto se si dovesse andare ai tempi supplementari un po' di stanchezza con relativo turnover potrebbe penalizzare la capolista del torneo, che dovrebbe inoltre lamentare le defezioni dei vari Mandzukic, Cancelo, Barzagli.

Una chance potrebbe essere concessa all'emergente Kean, che ha ben figurato a Bologna in Coppa Italia e che ha giocato anche nel Verona.

Juventus-Chievo

Da giovedì 10 gennaio 2019 è aperta la vendita libera dei tagliandi per vedere la gara all'Allianz Stadium di Torino. La Juventus [VIDEO] è superfavorita dai bookmakers per questa sfida ma va ricordato che il Chievo è stato capace di pareggiare a Napoli. In amichevole, intanto, il Chievo ha regolato per 8-0 il Rovereto con tre gol di un pimpante Stepinski. L'agente di Giaccherini ha dichiarato che il giocatore è molto sottovalutato e che la società non ha alcuna intenzione di privarsi delle sue prestazioni. Ricordiamo che Giaccherini, uono di maggiore esperienza dei gialloblu, ha vestito anche la casacca della Juventus e della Nazionale.