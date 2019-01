Annuncio

13.38: Siamo in attesa di conoscere le formazioni ufficiali di Sancataldese-Bari

Sancataldese-Bari, il racconto del match

Allo stadio Valentino Mazzola di scena la gara Sancataldese-Bari, match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie D Girone I.

La formazione siciliana del tecnico Milanesio prova a rendere difficile la vita agli uomini di Cornacchini, che proseguono indisturbati la marcia verso la promozione diretta in Serie C: [VIDEO] nell'ultimo turno di campionato è arrivata, seppur con qualche sofferenza di troppo, un successo per 2-0 sul Messina [VIDEO], che ha rinsaldato per Simeri e compagni la vetta della classifica, con la Turris che però non molla, nonostante i nove punti di distacco sui galletti.

Al Valentino Mazzola ci sarà una gran cornice di pubblico, tra sostenitori di casa che accorreranno in massa, e tifosi ospiti, che dall'inizio del campionato non hanno lasciato minimamente i biancorossi, seguendoli su tutti i campi dell'Italia meridionale, anche in Serie D.

L l'incontro in programma questo pomeriggio con fischio di inizio previsto per le ore 14.30 verrà arbitrato dal signor Filippo Giaccaglia di Jesi, coadiuvato dagli assistenti Francesco Guarino e Leando Castioni entrambi di Novara.