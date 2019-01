Annuncio

Annuncio

Non solo l'affare Higuain. Un altro big può infiammare questo Calciomercato invernale. Stiamo parlando di James Rodriguez, talentuoso giocatore che ora milita nelle fila del Bayern Monaco. Il centrocampista colombiano è stato nel mirino della Juventus per lungo tempo, ma la società bianconero non è mai riuscita a convincerlo a trasferirsi a Torino. James è molto apprezzato da Massimiliano Allegri e, alla fine, potrebbe essere lui il colpo della Juventus in questa sessione di calciomercato invernale.

Rodriguez non è un titolare fisso per Kovac: pronti a liberarlo

Il tecnico del Bayern Monaco, Niko Kovac, non lo considera assolutamente un titolare fisso (James Rodriguez ha collezionato solo undici presenze tra campionato tedesco e Champions League), dunque, il club tedesco non avrebbe alcuna intenzione di riscattarlo dal Real Madrid.

Advertisement

James Rodriguez, infatti, è un giocatore di proprietà del club di Florentino Perez e il suo riscatto è fissato a più di quaranta milioni di euro, una cifra che il Bayern Monaco non vorrebbe assolutamente pagare. Il trequartista colombiano, infatti, ha notevolmente abbassato il livello delle sue prestazioni, anche a causa di vari problemi fisici. I bavaresi, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, avrebbero intenzione di privarsi del giocatore in questa sessione di calciomercato invernale, anche a cifre molto basse. La Juventus, [VIDEO] perciò, potrebbe approfittare di questa situazione.

Mercato Juventus, possibile colpo James Rodriguez a gennaio

Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico 'Daily Mail', James Rodriguez potrebbe lasciare il Bayern Monaco in questa sessione di calciomercato invernale.

Advertisement

I migliori video del giorno

Su di lui sarebbe molto forte l'interesse dell'Arsenal (che sta per perdere di Aaron Ramsey che Mesut Ozil), che quello della Juventus, da sempre in allerta sul talento colombiano. Il Bayern Monaco sarebbe disponibile a lasciar partire il giocatore per la cifra che deve al Real Madrid per gli ultimi sei mesi di prestito biennale, ovvero solo tre milioni di euro. Per il riscatto definitivo di James Rodriguez, poi, la Juventus dovrebbe trattare con il Real Madrid. La Juventus [VIDEO] potrebbe essere aiutata dal potente agente portoghese Jorge Mendes, che è anche il procuratore di James Rodriguez. Mendes ha ottimi rapporti sia con la Juventus che con il Real Madrid e potrebbe spingere il colombiano verso Torino già a gennaio.