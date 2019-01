Advertisement

A giorni si disputeranno gli ottavi di finale della Coppa Italia [VIDEO]. Poco dopo, si disputerà la Supercoppa Italiana, che vedrà affrontarsi Juventus e Milan. In palio ci sarà la 31ª edizione del trofeo. I due club si troveranno l’uno di fronte all’altro al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah, in Arabia Saudita. Il fischio d’inizio della partita sarà fissato alle ore 20.30 locali (ore 18.30 italiane) di mercoledì 16 gennaio 2019. I campioni d’Italia in carica, nonché detentori della Coppa Italia, proveranno a conquistare il “piccolo triplete” conquistando la Supercoppa Italiana, contro la finalista della passata edizione della coppa nazionale.

I bianconeri partiranno da favoriti e lo dimostrano anche le quote della SNAI. L’1 è pagato 1,65 la posta giocata. Si sale a 3,65 per l’X, mentre addirittura a 6,00 è pagato il 2.

Sulla carta non sembra esserci storia per i rossoneri, che già in campionato si sono dovuti arrendere alla Juventus. Il match di San Siro è finito 0-2 lo scorso mese di novembre, con i goal di Mario Mandžukić e Cristiano Ronaldo. Decisiva la parata di Wojciech Szczęsny sul calcio di rigore di Gonzalo Higuaín sul risultato di 0-1. L’attaccante argentino fu poi addirittura espulso. In attesa di scoprire cosa accadrà in campo tra Juventus e Milan, ricordiamo che la diretta tv sarà in chiaro su Raiuno, oltre che in streaming su Raiplay.

7 vittorie a testa per Juventus e Milan

Juventus e Milan hanno conquistato per 7 volte la Supercoppa Italiana. I bianconeri vi hanno partecipato per 13 volte, mentre i rossoneri hanno giocato il match di assegnazione del trofeo per 10 volte. Chi vincerà stavolta potrà andare in testa all’albo d’oro.

I due club hanno già avuto modo di sfidarsi in Supercoppa Italiana, con un bilancio di perfetta parità. Nel 2016, la 29ª edizione disputata a Doha, vinse il Milan. Nei 90’ finì 1-1. A segno Giorgio Chiellini e Giacomo Bonaventura. Si proseguì ai tempi supplementari, senza cambiamenti nel risultato, dopodiché si decise il match ai calci di rigore. Decisiva fu la parata di Gianluigi Donnarumma su Paulo Dybala.

Nel 2003, la 16ª edizione giocata ad East Rutherford, vinse la Juventus. Al termine dei minuti regolamentari finì 0-0. Si andò così all’extra time, dove segnarono Andrea Pirlo e David Trezeguet. I successivi calci di rigore videro imporsi i bianconeri, che trasformarono tutti i penalty, mentre Cristian Brocchi si fece parare da Gianluigi Buffon. La Juventus si prese una piccola rivincita a 77 giorni di distanza dalla finale della UEFA Champions League [VIDEO] persa all’Old Trafford di Manchester proprio contro il Milan.