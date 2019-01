Advertisement

La Juventus vanta una panchina così lunga e prestigiosa che Massimiliano Allegri può contare su due squadre di alto livello. Se da un lato c'è un allenatore soddisfatto, dall'altro ci sono alcuni giocatori come Medhi Benatia e Daniele Rugani che lamentano lo scarso spazio di gioco concesso.

Il mal di pancia

Il pacchetto arretrato appare leggermente affollato [VIDEO] e Daniele Rugani ne paga le spese. Il difensore approdato a Torino quattro anni fa non è mai stato considerato un titolare, nonostante molti altri club, Chelsea in primis, stravedono per lui.

In estate i Blues avevano avanzato un'offerta di 50 milioni di euro per accontentare Maurizio Sarri che tra l'altro l'ha svezzato all'epoca in cui allenava l'Empoli, ma la dirigenza bianconera ha declinato l'offerta.

Ora il suo contratto è in scadenza nel 2021, ma da quanto filtra nell'ambiente non c'è nessuna data fissata in calendario per un eventuale rinnovo. Intanto i malumori lievitano e non solo quelli del giocatore, ma anche il padre tempo fa ha manifestato la sua insoddisfazione e quella del figlio sui social.

Dopo il bianconero ci può essere solo il giallorosso

Oltre al Chelsea anche Barcellona, Lione e Marsiglia hanno manifestato grande interesse per il centrale, ma quest'ultimo sembra intenzionato a lasciare la Juventus solo per la Roma e a tal proposito a novembre il suo agente ha fatto visita al direttore sportivo giallorosso Monchi, al quale l'ex Empoli interessa non poco, tanto che l'avrebbe voluto già acquistare quando lavorava al Siviglia. Da quell'incontro i due addetti ai lavori sono rimasti sempre in contatto [VIDEO], ma la dirigenza della Continassa ha già deciso che eventuali addii sono da rimandare a fine stagione.

Anche Eusebio Di Francesco apprezza molto il numero 24 bianconero per la sua fisicità e per la capacità di impostare l'azione e poi calcisticamente hanno condiviso lo stesso vivaio dell'Empoli. Malgrado la Juventus sembra orientata a trattenere il ventiquattrenne, se quest'ultimo decidesse di lasciare Torino, come da prassi bianconera, non sarà trattenuto contro la sua volontà. Il giovane che aspira a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra in cui gioca, ma se ciò non è possibile allora vuole farlo solo alla Roma. Con Medhi Benatia e Daniele Rugani in preda a questi forti malumori, Fabio Paratici si guarda intorno per trovare eventuali sostituti all'altezza.