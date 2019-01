Advertisement

Advertisement

La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato in questa sessione invernale. La dirigenza bianconera vorrebbe acquistare Aaron Ramsey per gennaio, forte centrocampista gallese che piace moltissimo al tecnico Massimiliano Allegri. Il giocatore dell'Arsenal, inoltre, avrebbe trovato un accordo con la Juventus, sulla base di un contratto da sei milioni e mezzo di euro a stagione. La Juventus, [VIDEO]comunque, sta valutando anche la situazione per la prossima stagione.

Fabio Paratici e Andrea Agnelli, infatti, vorrebbero costruire una squadra ancora più forte e hanno messo nel mirino Jordi Alba, talentuoso terzino che milita nelle fila del Barcellona.

Advertisement

Vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul Calciomercato del club bianconero.

Mercato Juventus, possibile colpo Jordi Alba in estate

Jordi Alba viene considerato dagli esperti uno dei migliori terzini sinistri al mondo e ha un contratto con il Barcellona fino al 2020. Cresciuto nelle fila del club blaugrana, è esploso nelle fila del Siviglia ed è tornato in Catalogna nel 2012 (per quattordici milioni di euro). Al momento, Jordi Alba guadagna cinque milioni di euro a stagione e ha una clausola di centocinquanta milioni di euro. Il Barcellona, però, si sta già muovendo per blindare il giocatore, per evitare di perderlo a parametro zero. La trattativa, però, non si è mai sbloccata, dunque la Juventus vorrebbe tentare il colpaccio nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Advertisement

Il terzino chiede un rinnovo del contratto con un forte incremento dello stipendio e non è detto che il Barcellona soddisfi le sue richieste. Sulla carta, il terzino sinistro spagnolo sarebbe il sostituto ideale di Alex Sandro, sul quale ci sono numerosi top club europei. L'esterno brasiliano, infatti, è seguito da Chelsea, Paris Saint Germain e Manchester United, tutte squadre disposte a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni. La Juventus, [VIDEO] dunque, potrebbe decidere di cedere l'ex giocatore del Porto (per una cifra intorno ai cinquanta/sessanta milioni di euro) per poi puntare tutto su Jordi Alba del Barcellona. Per quanto riguarda le corsie laterali, comunque, la Juventus sta seguendo con grande attenzione anche Marcelo del Real Madrid, il quale è molto amico di Cristiano Ronaldo. Il terzino brasiliano viene valutato almeno cinquanta milioni di euro da Florentino Perez.