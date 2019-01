Annuncio

Dopo la pausa invernale, in questo weekend torna la Serie A [VIDEO]con la 20esima giornata di campionato. Il big-match è indubbiamente Napoli-Lazio che si disputerà domenica sera alle ore 20:30. Nella mattinata di oggi, la formazione azzurra ha tenuto una sessione di allenamento al centro sportivo di Castelvolturno: la squadra ha dapprima svolto una seduta di riattivazione muscolare con torello, e successivamente una fase di lavoro tecnico-tattico.

In un primo momento il Napoli ha lavorato in due gruppi distinti, quindi il tecnico Ancelotti ha organizzato una partitella con passaggi di prima e, nelle battute conclusive, un'esercitazione con tiri in porta.

Non saranno disponibili per la gara contro la Lazio Koulibaly, Allan e Insigne squalificati. Inoltre sarà assente anche il capitano Marek Hamsik che ha svolto ancora del lavoro differenziato, e per questo motivo Ancelotti non lo rischierà nel match di domenica sera.

I convocati, dunque, sono 19: i portieri Meret, Karnezis e Ospina; i difensori Mario Rui, Maksimovic, Albiol, Ghoulam, Luperto, Malcuit e Hysaj; i centrocampisti Zielinski, Fabian Ruiz, Rog e Diawara; gli attaccanti Verdi, Mertens, Callejon, Milik e Ounas.

Dalle ultime indiscrezioni, sembra che Ancelotti abbia intenzione di schierare in attacco Milik e Mertens, mentre Diawara dovrebbe sostituire Hamsik in mezzo al campo.

L'arbitro della sfida sarà Gianluca Rocchi.

Massimo Ugolini: 'Mertens dovrebbe giocare accanto a Milik'

Questa mattina il giornalista sportivo Massimo Ugolini, inviato di Sky presso il centro sportivo di Castelvolturno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio KissKiss Napoli durante il programma Radio Goal: "Contro la Lazio purtroppo il Napoli deve fare i conti con delle assenze importanti come Allan, Koulibaly e Insigne.

Sicuramente un giocatore che può dare molto [VIDEO]- ha proseguito Ugolini - è proprio Zielinski, che fino da ora ha espresso solo il 60% del suo potenziale. I dati parlano chiaro, è il terzo calciatore azzurro con il maggior numero di minuti nelle gambe, 1.381 minuti in questa stagione, dietro solo gli irriducibili Koulibaly ed Allan".

La probabile formazione

Domenica sera, dunque, la probabile formazione azzurra chiamata a scendere in campo contro la Lazio dovrebbe essere la seguente (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Diawara, Zielinski; Mertens, Milik.

Potrebbe esserci un ballottaggio tra Diawara e Rog a centrocampo, mentre nel corso del match potrebbero entrare in campo Adam Ounas e Simone Verdi.

La partita sarà visibile per gli abbonati sui canali Sky e in streaming sulla piattaforma Sky Go.