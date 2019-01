Annuncio

Per la Juventus, ieri sera, è arrivata l'ennesima importante vittoria. I bianconeri si sono imposti allo stadio Olimpico per 1-2, grazie a Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo. Ma per la Juve non sono arrivate solo buone notizie. Leonardo Bonucci nel primo tempo ha messo male la caviglia ed è apparso fin da subito molto dolorante. Il numero 19 bianconero ha deciso di provare e rimanere in campo, ma alla fine non ce l'ha fatta ed è stato costretto a chiedere il cambio.

Poco fa, la Juve ha però spiegato che tipo di infortunio ha accusato Leonardo Bonucci, anche se la società non ha specificato quando rientrerà in campo.

Il numero 19 bianconero ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia con interessamento capsulo legamentoso. Il difensore viterbese, però, è già al lavoro e sta svolgendo le terapie del caso: adesso resta da capire se recupererà per la partita di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Bonucci tiene in ansia il popolo juventino

L'infortunio di Leonardo Bonucci non è proprio "una cosa da niente" [VIDEO] e questo tiene in ansia il popolo della Juve. Infatti, il numero 19 bianconero potrebbe dover saltare alcune partite anche se non si può ancora dare dei tempi precisi. Quello che sembra certo è che la Juve farà di tutto per recuperarlo per il match contro l'Atletico Madrid, anche se resta a rischio per la sfida di Champions League del 20 febbraio. Dunque ancora non c'è certezza sul possibile rientro di Leonardo Bonucci: in ogni caso a Massimiliano Allegri le alternative non mancano.

Caceres e Rugani al posto di Bonucci

La Juventus per le prossime partite dovrà fare a meno di Leonardo Bonucci. L'assenza del numero 19 bianconero [VIDEO] darà maggiori responsabilità a Daniele Rugani e Martin Caceres, anche perché Andrea Barzagli è out per altre 2/3 settimane.

Quindi. oltre a Giorgio Chiellini. toccherà al numero 24 bianconero e al l'uruguaiano sostituire Leonardo Bonucci. Per il resto arrivano buone notizie dall'infermeria visto che oggi Sami Khedira e Mario Mandzukic sono scesi in campo con i compagni come ha rivelato la Juve tramite un tweet.

La Juve pensa alla Coppa Italia

La Juve, nella notte, è rientrata a Torino e stamattina si è messa subito al lavoro per preparare la gara contro l'Atalanta. Infatti, mercoledì i bianconeri saranno in campo a Bergamo per sfidare i nerazzurri nel match dei quarti di finale di Tim Cup. Ovviamente per questo match Massimiliano Allegri farà qualche cambio di formazione.