Annuncio

Annuncio

Sono destinati ad essere lunghi i tempi di recupero di Leonardo Bonucci, infortunato durante Lazio-Juventus. Il difensore centrale dei bianconeri, infatti, dopo circa 20 minuti del primo tempo, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra, con interessamento capsulo-legamentoso. Questo si legge nella dichiarazione ufficiale della Vecchia Signora.

Infortunio Bonucci in Lazio-Juve: il difensore in dubbio per l'Atletico Madrid

Il capitano della Juventus si è fatto male quando Luis Alberto, scattato sulla sinistra, lo ha puntato entrando in area; dopo una serie di finte, Bonucci è riuscito a mettere il piede tra giocatore avversario e pallone, ma la caviglia in quel momento ha effettuato un movimento innaturale, girandosi e provocando all'ex giocatore di Bari e Milan molto dolore.

Leggi anche La Juventus alla conquista della Cina: in crescita tifosi e ricavi nel paese asiatico

Allegri ha mandato a scaldare subito Giorgio Chiellini, ma il ragazzo ha voluto provare lo stesso a rientrare in campo e per circa 20 minuti, nonostante qualche zoppicata di troppo, sembrava aver scongiurato il peggio.

Advertisement

Poi, al 39esimo minuto, ha dovuto arrendersi e lasciare spazio al compagno.

Bonucci salta Atletico Madrid-Juventus?

Al momento la presenza di Bonucci con l'Atletico Madrid in Champions League, in programma il 20 febbraio, è un grosso punto interrogativo al quale soltanto il tempo potrà dare risposta. La buona notizia è che lo stop sarà di circa 30/40 giorni, salvo ulteriori ricadute nel corso del recupero. Quella cattiva, però, va ricercata nel fatto che, anche nel caso in cui il centrale della Nazionale riuscisse a ritornare in campo contro i Cholchoneros, non sarà comunque al top della forma.

Il ragazzo, infatti, quando è stato soccorso dallo staff sanitario della Juventus, sembra aver riferito di aver sentito un "crac" alla caviglia e questo non può che far predicare calma non solo ai medici ma anche a Massimiliano Allegri.

Advertisement

I migliori video del giorno

Problemi in difesa per Allegri

Adesso bisognerà se, con questo infortunio di Bonucci, la Juventus ritornerà sul mercato, alla ricerca di un altro difensore centrale. Dopo aver ceduto Benatia, partito in direzione Qatar nel Al Duhail, e fatto ritornare Martin Caceres, resta da capire se si ci saranno ulteriori innesti nel reparto arretrato. La difesa, infatti, al momento può contare, oltre al neo acquisto uruguayano dalla Lazio, su Rugani, Chiellini e Barzagli, con questi ultimi due che sono stati protagonisti anche fuori dal campo. [VIDEO]

Insomma, Bonucci infortunato apre nuovi scenari di calciomercato per la Juventus: Paratici è già al lavoro oppure si accontenterà dei calciatori che ha già in squadra?