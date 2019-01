Annuncio

Annuncio

Con il Calciomercato ancora aperto, si può iniziare a decifrare la nuova Serie B. Di certo sono tanti i cambiamenti previsti in campo, almeno sulla carta, fermo restando che gli allenatori spesso sovvertono i pronostici della vigilia sui nomi dei calciatori che poi scenderanno in campo.

Sulla carta però una delle squadre che ha cambiato è senza dubbio l'Ascoli che con gli arrivi di Ciciretti e Ninkovic in attacco è pronta a formare un tridente che sta facendo sognare i bianconeri con Ardemagni centrale e i due nuovi arrivi ai lati.

Leggi anche Emiliano Sala: la polizia interrompe le ricerche del calciatore scomparso

Il primissimo impatto sul campionato non è stato positivo visto che nonostante i nuovi acquisti fossero in campo, i marchigiani hanno subito 3 gol dal Perugia senza riuscire a realizzarne neanche uno.

Advertisement

Probabilmente servirà un po' di tempo ai tre per registrare i movimenti e affinare la conoscenza reciproca in campo.

Anche la Cremonese è pronta a modificare totalmente il proprio assetto offensivo con l'arrivo di Strizzolo e quello imminente di Ceravolo, i lombardi potrebbero far partire uno tra Montalto e Paulinho, richiesti da altri club di serie B. Su quest'ultimo si era mosso il Padova che però con l'arrivo di Mbagoku ha deciso di fermare per il momento il calciomercato in attacco. Possibile, ovviamente, che la trattativa possa anche riaprirsi in questi ultimi giorni di calciomercato di Serie B.

Anche il Lecce è pronto a modificare il suo reparto offensivo. Se la società salentina riuscirà a trattenere Mancosu e a non cedere alle avances del Cagliari, è probabile che il trequartista sardo cambierà il suo compagno di reparto: infatti è in arrivo Tumminello [VIDEO] e sarà lui a fare coppia con uno tra Palombi e Falco, con La Mantia che potrebbe partire un po' indietro nelle gerarchie di mister Liverani.

Advertisement

I migliori video del giorno

Cambiano anche Foggia, Brescia e Perugia

Ha cambiato poco il Brescia che però ha acquistato un titolare che già in queste prime uscite sta facendo vedere delle buone cose. Parliamo di Daniele Dessena che insieme a Bisoli e Tonali forma uno di quelli che rientra nei centrocampo più forti della Serie B. Il cambiamento più importante per il Foggia invece sarà tra i pali. Non sono previsti grandi arrivi in casa rossonera ma Leali in arrivo da Perugia [VIDEO] è destinato ad essere titolare nella squadra rossonera. I pugliesi potrebbero anche investire in attacco, ma al momento non ci sono trattative concrete.

Chi invece ha già cambiato qualcosa in attacco è il Perugia con l'arrivo di Sadiq e il presidente Santopadre è deciso a non cedere nessuno dei suoi attaccanti visto che il Pescara ha chiesto informazioni su Melchiorri e il club umbro ha risposto con una richiesta fuori mercato di 3 milioni e mezzo. Un modo come un altro per dichiarare il calciatore incedibile.