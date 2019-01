Annuncio

La lunga storia sulla penalizzazione del Foggia si concluderà oggi. La storia della penalizzazione del club rossonero, che è iniziata in estate, si concluderà oggi in un verso o nell'altro (la sentenza potrebbe comunque tardare ad arrivare). Quali sono i due versi? La Corte d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio che si riunirà oggi, dovra decidere se confermare gli 8 punti di penalizzazione oppure se ridurre la penalizzazione del Foggia.

La sensazione è che si vada verso questa seconda opzione e che la penalità del Foggia Calcio sarà ridotta dalla FIGC (si parla di una riduzione della penalizzazione tra i 2 e i 4 punti, ma al momento si tratta soltanto di voci e la decisuone ufficiale arriverà in serata).

Di certo la tifoseria rossonera oggi penserà meno al calciomercato [VIDEO] e attende notizie sulla sentenza con apprensione. Si spera che arrivino buone notizie dalla FIGC anche perchè una riduzione (o addirittura un dimezzamento ) della pena potrebbero totalmente cambiare il campionato del Foggia calcio.

Tanto per fare due calcoli e quantificare l'importanza della sentenza di oggi, se veramente arrivasse il dimezzamento della pena e quindi la penalizzazione sarebbe attestata a 4 punti, il Foggia farebbe un gran balzo nella classifica di Serie B [VIDEO]. I rossoneri passerebbero da 16 a 20 punti, lasciando la zona retrocessione/ play out e raggiungendo il Cosenza in zona salvezza.

Penalizzazione Foggia calcio: aggiornamenti in diretta

La Corte d'Appello della FIGC si riunirà alle ore 15.30. Vi aspettiamo su questa pagina alle 15.30 per aggiornarvi su tutte le informazioni e le voci riguardanti la sentenza.