Milan-Napoli si giocherà sabato 26 gennaio 2019 alle ore 20.30. La gara sarà valida per la seconda giornata del girone di ritorno della Serie A. I rossoneri guidati da Gennaro Gattuso arriveranno alla gara davvero molto agguerriti in quanto vorranno di sicuro difendere il quarto posto in classifica. Dall'altra parte, il Napoli allenato da mister Carlo Ancelotti non vuole perdere altri punti importanti nei confronti della Juventus e quindi proverà ad espugnare San Siro. Nella gara contro il Milan, gli azzurri potranno contare nuovamente su Allan, Koulibaly e Insigne.

La gara sarà trasmessa esclusivamente in streaming online.

Diretta Milan-Napoli in tv e su pc

Possiamo subito dirvi che la gara tra Milan-Napoli non sarà visibile su Sky in quanto l'anticipo è in diretta streaming su Dazn.

Per poter prendere visione della partita sarà necessario scaricare l'applicazione e registrarsi alla piattaforma. Inoltre possiamo dirvi che se ancora non siete abbonati a Dazn potrete vedere la partita gratis, in quanto il primo mese lo offre appunto la piattaforma. Per poter accedere alla visione delle gare dovrete solo registrarvi ed attivare gratuitamente il vostro abbonamento per un mese. Poi se vi piace la visione potrete continuare con l'abbonamento al costo di 10 euro al mese oppure potrete annullarlo senza alcun costo aggiuntivo. Su Dazn oltre la Serie A potrete guardare anche tantissimi altri eventi sportivi.

Serie A: Probabili Formazioni Milan-Napoli 26 gennaio 2019

Possiamo preannunciare che nelle ultime cinque trasferte a San Siro il Napoli ha portato a casa tre risultati positivi.

Nella gara di domani sera alle ore 20:30 in diretta streaming su Dazn, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso schiererà in campo un 4-3-3, andiamo a vedere adesso quali saranno le probabili formazioni per la gara. Per il Milan ci sarà un 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, in difesa Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez a centrocampo Kessie, Bakayoko, Paquetà e in attacco Suso, Cutrone e Calhanoglu. Il Napoli invece dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2 con Meret tra i pali, in difesa Hysaj (o Malcuit), Albiol, Koulibaly, Ghoulam a centrocampo Callejon, Diawara, Fabian, Zielinski e in attacco Insigne e tanto spazio per l'uomo più in forma del Napoli Milik. Ovviamente le due squadre avranno da battersi in campo e non resta che aspettarsi una partita di tutto rispetto combattuta dal primo all'ultimo minuto.