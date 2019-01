Annuncio

Il Calciomercato è nelle sue fasi più calde, mancano pochi giorni alla fine e ogni squadra sta cercando di mettere a posto gli ultimi tasselli al fine di poter arrivare agli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Per il Milan, in particolare, sarà fondamentale l'approdo alla prossima Champions League viste le due costosissime operazioni messe a segno dai dirigenti rossoneri con gli acquisti di Paquetà e Piatek. Ecco perchè il club rossonero sta cercando di piazzare alcuni esuberi, che potrebbero dare respiro alle casse societarie, senza però perdere di vista eventuali occasioni [VIDEO]che si potrebbero venire a creare da qui alla fine del calciomercato.

Calciomercato Milan: Zapata piace all'Inter, Halilovic e Laxalt verso il Bologna

Secondo quanto riportato da 'calciomercato.com' , ci sarebbe una sorprendente mossa dell'Inter per il difensore del Milan [VIDEO] Cristian Zapata, autore sin qui di un'ottima stagione.

I nerazzurri starebbero trattando con l'agente Ivan Cordoba (ex difensore nerazzurro e da sempre in ottimi rapporti con l'Inter) per il centrale colombiano di 32 anni che vedrà il proprio contratto scadere il prossimo giugno. I dirigenti rossoneri hanno formulato l'offerta di rinnovo, ma in questo momento ci sta provando con insistenza anche l'Inter, che vede in Zapata un rinforzo d'esperienza per completare il reparto e che potrebbe arrivare a parametro zero a fine giugno i caso di mancato prolungamento col Milan.

Intanto il Bologna sta cercando di migliorare la propria posizione di classifica e dopo aver ingaggiato giocatori del calibro di Nicola Sansone e Roberto Soriano, il club vuole rafforzare ulteriormente la squadra al servizio dell'allenatore Pippo Inzaghi. Per questo motivo, secondo quanto riportato da 'calciomercato.com', i dirigenti avrebbero incontrato i rappresentanti del Milan per discutere di due giocatori.

Il Bologna ha individuato Alen Halilovic come possibile rinforzo. Inizialmente il giovane croato doveva essere incluso nell'accordo per portare Kryzstof Piatek a San Siro, ma ora potrebbe spostarsi altrove. Le valutazioni sono in corso tra le parti, che avrebbero anche discusso il nome di Diego Laxalt, un altro profilo apprezzato dal club.

Milan, potrebbe arrivare un attaccante esterno per Gattuso

Secondo quanto riportato da 'Milanlive' ci potrebbe essere il ritorno di un ex per rinforzare gli esterni offensivi e chiudere la sessione di mercato invernale. L’ultimissima idea in casa Milan è il 24enne spagnolo Gerard Deulofeu. Sempre di proprietà del Barcellona, l’esterno catalano ora è attualmente in prestito al Watford. Deulofeu ha lasciato un buon ricordo al Milan, disputando una seconda parte di stagione ottima tra gennaio e maggio 2017. Inoltre è stato più volte vicino al ritorno e una chiamata da parte dei rossoneri lo tenterebbe non poco.