Sarà una giornata molto interessante quella che ci attende in questo week-end di Serie A. La Juve continua a dominare incontrastata la classifica, ma avrà una partita non facile, proprio come il Napoli, di fatto l'unica vera inseguitrice, che a sua volta si troverà a Milano per una trasferta ostica.

Il Campionato si apre questo Sabato alle 15.00 con Sassuolo-Cagliari, sfida difficile per la squadra sarda con gli emiliani in ripresa dopo un avvio sprint ed un calo fisiologico seguente.

La vittoria del team in casa (Quotata a 2.00) dovrebbe essere alla portata dei neroverdi. Si prosegue con Sampdoria-Udinese con un Fabio Quagliarella intramontabile alla ricerca del goal che lo porterebbe a pareggiare il record di Batistuta, l'1 qui è quotato 1,87.

Chiude la serata Milan-Napoli, un ritorno al passato (e a San Siro) per Claudio Ancelotti, partita difficile e da tanti esiti possibili, da segnalare il 2 a 2,00.

La giornata di Domenica vede match abbordabili come Chievo-Fiorentina (il 2 a 1,87), Bologna-Frosinone (l'1 a 1,65) e Parma-Spal (con la squadra di casa di poco favorita). Interessante poi Atalanta-Roma (1 a 2,20; 2 a 3,15), altro match difficile per entrambe le squadre: i Bergamaschi sono galvanizzati per l'exploit di Zapata inarrestabile, i giallorossi però hanno un bisogno esagerato di fare punti. Seguirà Torino-Inter alle 18.00 con i nerazzurri favoriti (il 2 a 2,10) e chiuderà Lazio-Juve, altro difficile match: l'1 è a quota 4,25; il 2 a quota 1,87! Posticipo del Lunedì tra Empoli e Genoa (1 a 2,35; 2 a 2,95).

I nostri pronostici

Andremo in ordine temporale:

per Sassuolo-Cagliari è probabile un dominio casalingo, anche se sarà difficile vedere una partita con tanti goal; stessa sorte per Sampdoria-Udinese, che probabilmente vedrà la squadra di casa andare a segno almeno 2 volte!

Milan-Napoli è un match davvero complicato, i partenopei ritrovano Insigne e Koulibaly, il Milan non in formissima perde il Pipita.

Probabile la vittoria degli ospiti e che entrambe le squadre trovino la rete.

Per Chievo-Fiorentina in programma alle 12.30 di Domenica è difficile sperare nella vittoria casalinga, probabile 2 e tanti goal. Per Bologna-Frosinone si prospetta un match scoppiettante, nonostante sulla carta la si veda in diverso modo. Entrambe devono far punti e si spingeranno davanti, da provare il Goal quotato 2,05. Discorso opposto per Parma-Spal, favorita la squadra di Gervinho e Inglese, ma sarà difficile vedere tanti goal in questo match.

Tra Atalanta e Roma sarà un gran match: consigliabile il goal o l'over. Stesso identico esito è consigliabile anche per le altre 2 partite in programma il Sabato: Torino-Inter e Lazio-Juventus.

A chiudere il palinsesto c'è Empoli-Genoa che potrebbe essere la sorpresa positiva del Lunedì sera, da provare l'Over quotato 1,75.

Qualche statistica

La Juve scossa dalle indiscrezioni su una possibile cessione di Dybala al Real [VIDEO] resta in vetta con la miglior difesa del campionato (11 reti subite in 20 match) e 9 lunghezze sul Napoli al secondo posto.

I Partenopei di Ancelotti paiono comunque in gran forma (3° miglior attacco e 3° miglior difesa). L'Atalanta guidata dai goal di Duvan Zapata guida la classifica dei goal realizzati: ben 44 in 20 partite.

Prosegue il duello per la Champions e l'Europa League con 5 squadre in 3 punti (Milan 34; Roma 33; Lazio 32; Atalanta 31; Sampdoria 30).

Anche la parte bassa della classifica dà però grande competitività al nostro campionato: Empoli, Spal e Udinese devono fare attenzione, la retrocessione è dietro a davvero poche lunghezze.

Da citare i capocannonieri: Quagliarella (Sampdoria), Cristiano Ronaldo [VIDEO](Juventus) e Duvan Zapata (Atalanta) con 14 goal.