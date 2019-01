Annuncio

Dopo il match di campionato disputatosi al San Siro sabato scorso, terminato con il risultato di 0-0 [VIDEO], Milan e Napoli si affronteranno nuovamente domani, martedì 29 gennaio alle ore 20.45 nella gara dei Quarti di finale di Coppa Italia.

Sarà una partita ad eliminazione diretta e chi passa il turno dovrà affrontare la vincitrice tra Inter e Lazio in una semifinale andata e ritorno.

Coppa Italia: un obiettivo stagionale per entrambe

I due club si giocano molto e il mancato passaggio del turno in Coppa [VIDEO] equivarrebbe per entrambi al fallimento di un obiettivo stagionale.

Il Milan di Gattuso, ormai fuori dall'Europa League e in lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League, ha come obiettivo quello di arrivare perlomeno in semifinale di Coppa Italia per provare a strappare un ticket valido per la finale.

Il Napoli di Ancelotti, "retrocesso" in Europa League dopo la bella figura in Champions e ormai distanziato dalla Juve di ben 11 punti in Serie A, ha come obiettivi dichiarati quelli di vincere sia l'Europa League che la Coppa Italia.

Le probabili formazioni

Il Milan, a causa dei numerosi infortuni, ha a disposizione pochi cambi rispetto all'ultima gara di campionato. Gattuso dovrebbe schierare il modulo 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, la difesa a 4 formata da Calabria, Romagnoli, Musacchio e Rodriguez, il centrocampo molto fisico con Bakayoko e Kessie e tecnico grazie alle doti di Paquetà, il tridente d'attacco sarà composto da Suso e Calhanoglu con il neo acquisto Piatek che prenderà il posto di Cutrone.

Il Napoli, può vantare di una rosa molto più numerosa e di due rientri fondamentali come quelli di Allan e Hamsik.

Ancelotti probabilmente schiererà la formazione migliore, ovvero quella che ha disputato le gare di Champions League, affidandosi dunque ad un 4-4-2 con Meret tra i pali, la difesa composta da Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Ghoulam, il centrocampo con il ritorno di Allan dal primo minuto, Diawara, Callejon e Fabian Ruiz, mentre l'attacco sarà formato dalla coppia di "piccoletti" Insigne e Mertens.

Una gara non facile da pronosticare

Di certo è una gara non facile da pronosticare, con due squadre che vogliono arrivare fino in fondo in questa competizione. Probabilmente vedremo un Napoli più concreto, a causa del cambio di interpreti e del cambio modulo rispetto alla gara finita 0-0, ma dall'altra parte il Milan ha il fattore campo che di certo non è da sottovalutare.

Comunque andrà a finire sarà uno spettacolo: quasi sicuramente vedremo due formazioni ben messe in campo da due allenatori. Gattuso e Ancelotti hanno fatto la storia del Milan e adesso vogliono fare la storia dei rispettivi club.

Il match di domani sera a San Siro sarà arbitrato dal signor Piero Giacomelli, il quale curiosamente era VAR nel match di campionato di sabato scorso fra le due squadre.