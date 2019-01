Annuncio

È tempo di Coppa Italia. Tra martedì, mercoledì e giovedì si disputeranno gli incontri dei quarti di finale tra le squadre che lottano per aggiudicarsi il passaggio al turno successivo, la semifinale. Martedì 29 gennaio, sarà la volta di Milan e Napoli. Dopo la partita di sabato sera [VIDEO]per la 21esima giornata di campionato, conclusa con un monotono 0-0, le due compagini si affronteranno nuovamente. Il match sarà visibile in diretta tv e in streaming.

Dove vedere la partita Milan-Napoli in tv e in streaming

L’attesissimo scontro dei quarti di finale di Coppa Italia Milan-Napoli si disputerà nella serata di martedì 29 gennaio.

I rossoneri di Gattuso affronteranno gli azzurri di Ancelotti alle ore 20.45 allo stadio Mazza (San Siro) di Milano. Coloro i quali vorranno seguire il match comodamente da casa avranno a disposizione diverse opzioni.

Innanzitutto lo scontro sarà trasmesso in diretta televisiva sul canale RAI 1.

Naturalmente, però, ci saranno anche altre opzioni. La partita, infatti, sarà visibile in streaming attraverso il sito Rai Play. Per quest'ultima opzione basterà avere una connessione ad internet e un pc, un tablet o un cellulare smartphone dal quale potersi collegare.

Probabili formazioni Milan-Napoli

Per ciò che concerne le probabili formazioni, Gattuso potrebbe optare per un 4-3-3, puntando tutto sull’attacco di Suso, Cutrone, Calhanoglu. Naturalmente, il ritorno di Romagnoli, Kessié e Calabria, reduci da una squalifica, gioverà moltissimo alla compagine rossonera.

Sulla sponda avversaria, invece, potremmo vedere uno schieramento 4-4-2 con Insigne e Milik nel reparto offensivo. Il polacco, autore di 11 reti in campionato, avrà la possibilità di dimostrare la sua superiorità in campo.

Di fondamentale importanza sarà la presenza in difesa di Kalidou Koulibaly, seguito da un centrocampo a 4 costituito da Callejon, Diawara, Fabian e Zielinski

Pronostici Milan-Napoli, pareggio?

L'ultima volta che i rossoneri e i partenopei si sono affrontati è stato pochi giorni fa in Serie A [VIDEO]. Il match si è concluso con un pareggio, senza reti. Ci sono abbastanza possibilità che, anche questa volta, le due squadre pareggino. Infatti, il match potrebbe risolversi o nei tempi supplementari o ai calci di rigore. Ma nel calcio tutto può succedere. Ancora qualche ora e sapremo chi delle due compagini avrà la possibilità di accedere alle semifinali del prossimo 27 febbraio.