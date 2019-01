Annuncio

Nel calcio, si sa, non c'è mai spazio per i sentimenti. È proprio questo quello che sta accadendo a Lecce dove l'attaccante Torromino e il centrocampista Arrigoni, pur essendo amati dalla tifoseria e molto rispettati nell'ambiente societario per essere due dei protagonisti della promozione in Serie B, sono comunque pronti a lasciare il club salentino. Tanti erano già stati ceduti in estate: dal portiere Perucchini al terzino Ciancio, senza dimenticare gli attaccanti Di Piazza e Saraniti, ma adesso è il tempo di due superstiti del Lecce che in quella domenica di aprile scorso fece esultare un intero popolo, quello salentino.

Secondo quanto riportato da Il Nuovo Quotidiano di Puglia, Armellino resterà invece al Lecce [VIDEO], almeno per il momento. Infatti ieri sera è andato in scena un incontro a Milano tra la dirigenza del Monza e quella del Lecce, ma non si è trovato l'accordo per la cessione del centrocampista.

Il calciatore, a meno di clamorose offerte, non è in uscita come invece Arrigoni e Torromino.

Arrigoni è richiesto da tanti club: Vicenza, Livorno, Carrarese, Casertana. La new entry più recente e la società veneta che ieri ha chiesto informazioni sul cartellino del giocatore al club salentino. L'arrivo del regista greco Tachtsdis ha chiuso ulteriormente le possibilità di giocare ad Arrigoni e quindi è probabile che andrà dove gli sarà assicurato un maggior minutaggio. Tra le varie ipotesi, certamente quella più affascinante è il Livorno che gioca in serie B, al contrario delle altre pretendenti che disputano il campionato di Serie C.

L'attaccante Torromino è invece vicinissimo alla Juve Stabia. Alla finestra anche la Sambenedettese, ma i campani sono in vantaggio. Per Torromino c'era stato un leggero interesse del Crotone, ma alla fine è saltata l'ipotesi di uno scambio con l'attaccante Budimir.

Calciomercato Lecce, Budimir va al Mallorca: giallorossi superati

Infatti, Budimir sarà ceduto agli spagnoli del Maiorca. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i calabresi hanno trovato l'accordo con gli spagnoli per la cessione del cartellino dell'attaccante. Il Crotone ha preferito cedere all'estero il giocatore piuttosto che rinforzare una concorrente come il Lecce. Stesso discorso fatto per Stoian che era richiesto anche da alcuni club di serie B, ma è stato ceduto alla Steaua Bucarest. Adesso bisogna capire se il Lecce cercherà un'altra prima punta [VIDEO] sul mercato oppure se deciderà di restare così senza rivoluzioni in attacco. Con le cessioni di Torromino e di Dubickas, però, si attende almeno un acquisto in attacco da parte dei salentini.