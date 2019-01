Annuncio

Anche oggi ci dedicheremo al calciomercato di Serie B in diretta [VIDEO], raccontandovi le voci, le novità, le idee di mercato ora per ora, minuto per minuto. Oggi si parte subito con una sorpresa: quella che sembrava una trattativa ormai chiusa, si è in realtà arenata. Stiamo parlando dell'accordo che pareva già preso tra Il Lecce e il Monza per la cessione del centrocampista Marco Armellino. Al momento, non si muove da Lecce.

Calciomercato Serie B live

Ore 9.23: il Benevento ha ormai abbandonato la trattativa per Ceravolo [VIDEO].

La richiesta di 2.5 milioni per il cartellino da parte del Parma, è stata ritenuta assolutamente eccessiva. Se ne riparlerà probabilmente nei prossimi giorni di mercato.

Ore 9.00: Budimir del Crotone è ad un passo dal Mallorca.

La sua cessione arriva un po' a sorpresa visto che si parlava di una trattativa concreta con il Lecce.

Ore 8.15: sull'attaccante dell'Empoli Mraz si è creata una vera e propria asta tra Livorno e Venezia. I toscani sembravano in vantaggio ma adesso entrambi i club ci stanno provando.

Ore 8.00: secondo quanto riportato da Il Nuovo Quotidiano di Puglia, ieri sera c'è stato un incontro a Milano tra la dirigenza del Monza e quella del Lecce e non si è trovato l'accordo per la cessione del centrocampista giallorosso.