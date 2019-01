Annuncio

Giornate molto impegnative per i direttori sportivi in Serie B. È un calciomercato bollente in queste ore [VIDEO] in cui si intrecciano tantissime trattative e i procuratori hanno i cellulari caldi per le continue chiamate relative ai loro assistiti.

Tra le ufficialità delle scorse ore in serie B, una arriva da Crotone un po' a sorpresa, una del Perugia. I calabresi hanno tesserato Tripaldelli in prestito dal Sassuolo. Gli umbri hanno ufficializzato l'acquisto di Falzerano, di cui si vociferava ormai da giorni.

Il centrocampista è stato acquistato a titolo definitivo dal Venezia.

Il Carpi intanto è scatenato: dopo aver definito gli arrivi di Coulibaly e Kresic, i biancorossi stanno chiudendo per l'arrivo di due giovani calciatori dalla Spal.

Si tratta dell'attaccante Moncini, classe '96 e del centrocampista Vitale. Entrambi arriveranno alla corte di Castori in prestito secco fino a fine stagione e la società romagnola spera che possano dare una grande mano in ottica salvezza.

Il Foggia sta sfoltendo la rosa. Gori è vicino al Cosenza, che vede nell'attaccante classe '99 il giocatore giusto per sostituire Baclet e Di Piazza destinati a lasciare i calabresi ed approdare in Serie C; Fedato è stato ceduto al Trapani nei giorni scorsi. Fabio Ceravolo intanto è vicinissimo al Benevento: tornare in Campania era il suo obiettivo e per questo sono svanite le altre piste (Lecce e Cremonese).

Altre trattative di calciomercato: spunta l'idea Aquilani

Il trentaquattrenne Alberto Aquilani è seguito da diverse squadre sia della serie C che della serie B.

Nella terza serie professionistica del calcio italiano è soprattutto la Reggina ad essere interessata all'ex regista della Roma, mentre in serie B si è fatto avanti il Livorno nelle ultime ore. Per il momento si è trattato solo di un pour parler, nelle prossime giornate di Calciomercato, i dirigenti del Livorno potrebbero fare il primo passo ufficiale con l'entourage del giocatore che al momento è svincolato.

La Salernitana è vicina a riscatto dell'attaccante giallo che però nella prima parte di stagione e non ha convinto completamente, da lui si aspettano senza dubbio più gol visto che finora è andato in rete solo una volta. Davide Faraoni è passato dal Crotone all'Hellas Verona. Si tratta di un acquisto importante per gli scaligeri, che andrà ad aggiungere qualità ad una rosa già competitiva.

Il Lecce continua ad essere molto attivo [VIDEO] e si è fatto avanti per l'esterno sinistro Guiebre del rimini, originario del Burkina Faso. La trattativa è già a buon punto. 18 presenze e 2 gol in questa prima fase di stagione, il terzino sinistro classe '97 si candida per essere il vice Calderoni sulla fascia sinistra. A proposito di Lecce, è stato presentato il nuovo centrocampista Tachtsidis, presentato dal direttore sportivo Meluso, come "un acquisto da Serie A".