La Juventus ha ripreso l'attività agonistica in campo e sul mercato. Sabato ha giocato l'ottavo di Coppa Italia contro il Bologna vincendo per 2-0 e domani a Gedda si svolgerà la finale di Supercoppa italiana contro il Milan. Per quanto riguarda la sessione invernale [VIDEO], la dirigenza bianconera muovendosi per tempo ha convinto Aaron Ramsey a scegliere Torino. Il centrocampista domenica ha svolto a Londra la prima parte delle visite mediche e a febbraio porrà la sua firma sul contratto.

Il gallese dovrebbe sbarcare all'ombra della Mole soltanto a fine stagione e a parametro zero, ma la Juventus sta facendo dei tentativi per un trasferimento già entro il mese in corso.

L'Arsenal, società nella quale è attualmente in forza il classe 1990, sarebbe anche disposto a lasciar partire il suo tesserato, ma ha chiesto 20 milioni di euro per il cartellino. La cifra è assurda per un giocatore che in estate lascerà Londra da svincolato e perciò occorre una mediazione tra le parti.

La trattativa per il trasferimento di Ramsey a gennaio

Le trattative tra Juventus e Arsenal riprenderanno solo dopo il rientro della squadra da Gedda [VIDEO]; infatti, a metà della prossima settimana è previsto un incontro tra il Chief Football Officer Fabio Paratici e l'agente del giocatore David Baldwin per firmare un pre accordo. La bozza di contratto prevede che Ramsey si legherà alla Vecchia Signora per cinque anni, con un ingaggio annuo di 6,5 milioni di euro più corposi bonus, legati al raggiungimento di un determinato numero di presenze, che potrebbero far lievitare lo stipendio fino a 8 milioni di euro.

L'incontro tra le due parti è molto importante perché il procuratore potrebbe spianare la strada per trovare una via di mezzo tra la cifra assurda richiesta dai Gunners e quella proposta dai torinesi. La possibilità che il mediano possa lasciare già ora Londra trovano fondamento nel fatto che gli inglesi si stanno muovendo per arrivare a Denis Suarez del Barcellona, ai margini del progetto di Valverde e molto gradito a Emery, allenatore dei Gunners. Il problema per arrivare a Denis Suarez è la mancanza di fondi, per cui la formula gradita ai possibili acquirenti sarebbe il prestito, ma dall'altra parte pretendono una cessione a titolo definitivo. La situazione al momento rimane in fase di stallo, solo dopo la metà della prossima settimana si capirà se Ramsey indosserà la maglia bianconera in questa stagione o se l'evento sarà procrastinato a giugno.