Cesena-Matelica: i romagnoli hanno il primo match point

Oggi - mercoledì 16 gennaio 2019 - è tempo di turno infrasettimanale in Serie D. In particolare, nel Girone F c'è lo scontro diretto che avrà inizio alle ore 15:00 e si giocherà presso lo stadio 'Orogel-Manuzzi'. Stiamo Parlando di Cesena-Matelica. I romagnoli, guidati da mister Angelini, hanno la possibilità di chiudere il campionato, o per lo meno di indirizzarlo decisamente, trovandosi oggi a 7 sui marchigiani di Tiozzo.

Cesena-Matelica: come arrivano le due squadre

Gli umori delle due compagini non sono solo opposti, ma rispetto a novembre si sono letteralmente capovolti.

Non solo all'andata avevano vinto i marchigiani - coi cesenati che hanno impiegato qualche tempo a calarsi nella realtà della Serie D [VIDEO]- ma la situazione è passata in poche settimane da sette punti di vantaggio per il Matelica, a sette punti di vantaggio per l'attuale capolista. La differenza l'ha fatta certamente il mercato di dicembre ma se il Cesena ha vinto sei gare di fila [VIDEO] i marchigiani hanno totalizzato solo quattro punti nelle ultime 5. Entrambe le squadre hanno saltato gli impegni dell'ultimo turno - il Matelica avrebbe affrontato il Pineto e il Cesena l'Olympia Agnonese - a causa del maltempo.