A pochi giorni dal ritorno in campo nella Coppa Italia, è tempo di assegnare il primo trofeo stagionale. Mercoledì 16 gennaio 2019 Juventus e Milan si sfideranno infatti a Gedda (Arabia Saudita) per la conquista della Supercoppa Italiana [VIDEO].

Juventus favorita, Allegri con il dubbio Cancelo

Per il settimo anno consecutivo la squadra bianconera si trova a contendere il prestigioso trofeo. I campioni d'Italia hanno perso però le ultime due sfide, compresa quella del 2016 contro il Milan allora guidato da Vincenzo Montella.

Anche quest'anno gli uomini di Allegri si presentano da favoriti per la vittoria del trofeo, che manca dal 2015.

Ronaldo e soci sono fin qui autori di una stagione pressoché perfetta, condita da 17 vittorie e 2 soli pareggi nel girone d'andata di Serie A e dal passaggio del turno in Champions League come prima classificata.

La corazzata di Allegri ha tutte le carte in regola per uscire da Gedda con la sua ottava Supercoppa [VIDEO], ma dovrà evitare passi falsi contro una squadra in cerca di riscatto come il Milan.

Il tecnico toscano avrà a disposizione i suoi uomini migliori, ad eccezione di Mario Mandzukic. Per la sostituzione del croato nel tridente è ballottaggio Bernardeschi-Douglas Costa. In dubbio la presenza dall'inizio di Cancelo, con il portoghese appena rientrato da un infortunio.

Probabile formazione Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa.

Milan senza Suso, Paquetà possibile titolare

Si presenta come sfavorito invece il Milan di Gattuso, ancora in cerca di una sua precisa identità in una stagione di alti e bassi.

I rossoneri hanno ritrovato il successo nell'ultimo turno di campionato contro la Spal, restando agganciati alla zona Champions League. Il quarto posto, occupato dalla Lazio, dista solo un punto e una maggiore continuità sarebbe auspicabile per un ritorno nell'Europa dei grandi.

La vittoria di sabato in Coppa Italia contro la Sampdoria ha invece regalato al Milan l'accesso ai quarti della competizione. La sfida di Genova, protrattasi fino ai supplementari, è stata risolta da una doppietta di Cutrone. Il giovane attaccante si è decisamente candidato al ruolo di titolare nella sfida di Gedda al fianco di Higuain. Nell'undici iniziale dovrebbe trovare spazio anche il neo acquisto Paquetà, al posto dello squalificato Suso.

Probabile formazione Milan: Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Kessiè, Bakayoko, Paquetà; Cutrone, Higuain.

Dove vedere il match

La finale della Supercoppa Italiana Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 a partire dalle 18:30 (ora locale 20:30) di mercoledì 16 gennaio. Sarà possibile seguire il match del "King Abdullah Sports City Stadium" di Gedda in diretta streaming su RaiPlay, piattaforma visibile su pc e dispositivi mobili.