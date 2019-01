Annuncio

Quella di oggi è stata una mattinata di intenso lavoro per la Juventus. I bianconeri stanno intensificando le sedute in vista della Coppa Italia. Infatti, per la Juve l'appuntamento contro il Bologna è ormai alle porte. Sabato sera la squadra di Massimiliano Allegri è attesa allo stadio Dall'Ara per affrontare i rossoblu. Probabilmente per questo match i bianconeri si presenteranno con alcuni cambi [VIDEO] di formazione, anche perché poi la squadra sarà attesa mercoledì a Gedda per la Supercoppa italiana.

Dunque il tecnico livornese dovrà dosare le forze dei suoi uomini. Soprattutto, la Juventus per la partita contro il Milan vuole recuperare Joao Cancelo. Il numero 20 bianconero è stato operato al ginocchio qualche settimana fa e il suo recupero procede bene.

Se dunque Joao Cancelo punta a rientrare, questa mattina si è fermato Mario Mandzukic che ha accusato un infortunio ai flessori.

Mandzukic ko

Questa mattina, come si diceva, non è arrivata una buona notizia per Massimiliano Allegri. Infatti, Mario Mandzukic ha accusato un problema muscolare e le sue condizioni saranno da valutare. Il numero 17 bianconero ha sentito un fastidio ai flessori della coscia sinistra. Perciò sabato in Coppa Italia è possibile che ci siano dei cambi in attacco, visto che a questo punto sembra difficile che Mario Mandzukic [VIDEO]possa giocare e dunque, al suo posto, ci potrebbe essere Cristiano Ronaldo con alle sue spalle Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Paulo Dybala, invece, dovrebbe partire dalla panchina. Adesso resta da capire se Mandzukic riuscirà a recuperare per la sfida di Supercoppa di mercoledì prossimo.

Il croato dovrà fare una vera e propria corsa contro il tempo, anche perché la partenza della Juventus per Gedda è prevista per lunedì.

Contro il Bologna cambi in tutti i reparti

La Juventus da martedì ha iniziato a preparare la partita contro il Bologna e a mettere benzina nelle gambe in vista delle prossime importanti sfide. Per il match di sabato Massimiliano Allegri sembra intenzionato a dare un po' di riposo ai suoi titolarissimi. In particolare al Dall'Ara potrebbe esserci l'esordio con la maglia della Juventus di Leonardo Spinazzola. Il suo impiego consentirebbe così ad Alex Sandro di rifiatare in vista della Supercoppa. Anche in mezzo alla difesa ci sarà qualche avvicendamento e uno fra Medhi Benatia o Daniele Rugani potrebbe prendere il posto di Giorgio Chiellini. A centrocampo, invece, dovrebbe toccare ai due tedeschi Sami Khedira e Emre Can.