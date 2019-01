Annuncio

Annuncio

Curiosamente il calendario ripropone Milan-Napoli, stavolta in Coppa Italia, tre giorni dopo la sfida di serie A terminata 0-0: l'atteso confronto si giocherà alle 20:45 e potrà essere visto su Rai 1 e seguito in radio su Radio 1. Chi desidera vedere Milan -Napoli in modalità streaming da smartphone, tablet o computer potrà farlo grazie a Rai Play. Chi passerà questo turno di Coppa Italia se la vedrà con la vincente di Lazio e Inter, in semifinale di Coppa Italia [VIDEO].

Esiste quindi, in linea teorica, la possibilità di un derby meneghino nel prossimo turno, che sarebbe davvero molto interessante.

Esordio di Piatek dal primo minuto, torna Allan

Tutti gli occhi del "popolo" rossonero, saranno puntati sul bomber polacco Piatek (si pronuncia Piontek), che è arrivato dal Genoa per 35 milioni in sostituzione di Gonzalo Higuain.

Advertisement

Piatek partirà dall'inizio. Tra i celesti partenopei rientra il centrocampista brasiliano Allan, a lungo in predicato di trasferirsi al PSG per la somma monstre di 100 milioni di euro. Al Milan mancheranno Bonaventura, Biglia, Zapata, Caldara.

Il Napoli non ha convocato Hysai e Albiol. Mertens e Zielinski partiranno dalla panchina. Giocherà invece Ruiz che, espulso tre giorni fa in campionato, sconterà la squalifica nel prossimo turno di A. Tra i pali fiducia ad Alex Meret, nonostante la grande prestazione fornita da Ospina in campionato. Il Napoli dovrebbe disporsi col modulo 4-4-2 con Insigne e Milik punte, mentre Gattuso optera' per il 4-3-3: ai lati del perno centrale Piatek ci saranno Castillejo e Calhanoglu. Ancora titolare il giovane talento brasiliano Paqueta' che agirà in mediana, nella zona sinistra, come di consueto.

Advertisement

Calciomercato ancora attivo, il Milan valuta Delofeu

Il calciomercato di gennaio [VIDEO]non è concluso e i rossoneri vorrebbero completarlo col ritorno di Delofeu, perché in queste settimane si è capito che il solo Cutrone non basta a risolvere il problema del gol, tallone d'Achille di una squadra che sviluppa molto gioco ma segna con fatica, come se disperdesse la sue energie senza un motivo chiaro. Con gli arrivi di Paquetà e Piatek il Milan ha chiaramente mostrato di voler puntare alla qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League e cioè al quarto posto. Un elemento agile e veloce come Delofeu, in questo ambizioso contesto, potrebbe rappresentare la classifica "ciliegina sulla torta".