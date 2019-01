Annuncio

In queste ultime ore di calciomercato [VIDEO] sono davvero tantissime le trattative in Serie B. Così come nella massima serie, anche in serie B il mercato si infiamma in prossimità della chiusura. Vediamo di seguito tutti i possibili affari.

Foggia e Salernitana attive negli ultimi giorni di mercato

Ecco allora il Foggia, che finora era stato ai margini della sessione invernale (a parte l'acquisto di Leali [VIDEO]) di Calciomercato, portare a casa quattro colpi importanti: Billong dal Benevento, Ingrosso dall'Ascoli, Ngawa dal Perugia, Carretta dalla Cremonese.

Si tratta del giusto mix tra esperienza e gioventù che secondo la società rossonera potrà aiutare molto in ottica salvezza. In attacco per il Foggia calcio resta sempre in piedi l'idea Montalto della Cremonese, ma sul calciatore c'è anche il Padova che nei giorni scorsi aveva fatto un timido sondaggio.

La Salernitana potrebbe creare una coppia d'attacco davvero di lusso: Ceravolo insieme a Calaiò, esperienza e gol al servizio di mister Gregucci. Sull'affare Ceravolo però nelle ultime ore è piombato il Verona: gli scaligeri sarebbero pronti ad acquistarlo e avrebbero già un accordo con il Parma, club che aveva dato anche il suo ok alla Salernitana. Dunque sarà Ceravolo a decidere quale maglia indossare: In ogni caso la seconda parte di stagione non la giocherà con la maglia dei ducali. Se il Verona riuscisse a spuntarla in questa trattativa, allora Di Carmine potrebbe lasciare il Veneto e potrebbe passare al Benevento dove lo aspetta Bucchi, suo mentore ai tempi del Perugia. Trattative molto complesse che non è detto che si chiudano visto che il tempo stringe e tra poco più di 24 ore il calciomercato la sessione invernale sarà chiusa.

Altre trattative del calciomercato di Serie B

Il Brescia ha visto sfumare l'obiettivo Trotta, passato al Frosinone, e allora pensa con insistenza a Matri, ma è difficile convincere l'attaccante del Sassuolo a scendere di categoria, quindi in alternativa sta pensando a Rodriguez che ha giocato la prima parte di stagione nell'Empoli ma è di proprietà del Chievo Verona. Il Cosenza ha ufficializzato l'acquisto di Bittante in arrivo dall'Empoli e ha bloccato il bulgaro Hristov dello Slavia Sofia.

Molto attivo anche il Livorno che è vicinissimo a De Luca della Virtus Entella. Operazioni in prospettiva per il Crotone che ha acquistato Petris, Evans e Messias del Gozzano. Tutti e tre rimarranno in Piemonte in prestito fino a fine stagione. Il Pescara è molto interessato a Ciofani, ma l'attaccante non è convinto di lasciare Frosinone.