La sconfitta della Juventus in Coppa Italia, ad opera dell'Atalanta ha lasciato tutti stupefatti. Dopo un avvio di stagione da record il sonoro 3-0 arrivato a Bergamo induce gli addetti ai lavori a riflettere sui motivi della debacle. Anche Alessio Tacchinardi, doppio ex di Juventus e Atalanta ha voluto fare il punto sulla squadra di Massimiliano Allegri in un'intervista rilasciata a ''IlBiancoNero.com''.

I possibili motivi della debacle bianconera

L'ex centrocampista che vanta 404 presenze in carriera e 15 titoli vinti con la maglia bianconera, ha dichiarato di essere rimasto basito per la batosta rimediata dalla Vecchia Signora: "La partita contro l'Atalanta mi ha un po' lasciato sotto shock".

Il risultato può dipendere dalla condizione fisica dei giocatori che in questo momento non sono al top, ma essendo una società di lunga esperienza saprà apportare i giusti rimedi per fronteggiare i prossimi impegni.

Il lato positivo di questa sconfitta può essere la reazione che di solito il gruppo ha dopo gli episodi negativi: "Da una scoppola come quella di mercoledì è sempre derivata una lezione importante", questa la convinzione dell'intervistato.

I top e i flop secondo Tacchinardi

La preoccupazione maggiore riguarda la difesa che perdendo Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci è rimasta priva dei pilastri principali. Secondo Tacchinardi, la dirigenza della Continassa avrebbe dovuto provvedere all'acquisto di un difensore solido nella sessione di mercato appena conclusa, visto che Chiellini incorre spesso in infortuni muscolari e senza di lui la squadra perde le fondamenta. Aaron Ramsey è l'acquisto giusto per rinforzare il centrocampo, ma secondo l'opinionista sarebbe dovuto arrivare già adesso perché Emre Can, non è ancora al top dopo l'infortunio e Sami Khedira, a causa dei ripetuti guai fisici non è più il giocatore di un tempo.

La Vecchia Signora ha le potenzialità per arrivare in fondo alla Champions League, anche se prima dovrà superare l'Atletico Madrid, squadra che ha un gioco simile a quello dell'Atalanta, ma con molta più qualità. L'obbiettivo per affrontare al meglio il colchoneros è ritrovare la condizione fisica al 100%. L'ex bianconero pensa che Rodrigo Bentancur sia la rivelazione del campionato. L'ultima battuta riguarda Douglas Costa che se riuscisse a dare il massimo potrebbe fare la differenza, soprattutto nel massimo torneo europeo.