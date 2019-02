Annuncio

Annuncio

E' un bruttissimo momento per Rafael Toloi e sua moglie. I due infatti hanno perso il bambino che la sua consorte portava in grembo. La gioia per la qualificazione in semifinale di Coppa Italia ai danni della Juventus è durata davvero poco. Il calciatore e la sua famiglia sono distrutti dal dolore. Toloi ha ricevuto la triste notizia subito dopo essere rientrato a casa dal match con la Juve. Glielo ha detto direttamente sua moglie, che fino a quel momento non aveva proferito parola, in modo da non distrarlo dall'importante appuntamento sportivo che attendeva suo marito.

Leggi anche 6ix9ine avrebbe confessato il tentato omicidio di Chief Keef, incriminando un suo socio

La donna mercoledì mattina stessa ha fatto un esame per sentire il battito del bimbo

La moglie di Toloi mercoledì mattina, giorno della partita dei Quarti di Finale di Coppa Italia, si era recata in clinica per poter fare un esame e ascoltare quindi il battito del cuore del bambino.

Advertisement

Questo però non batteva, nessun rumore giungeva dal grembo della consorte. E' stato a quel punto che, probabilmente, la donna ha capito di aver perduto il bambino. Nonostante il grande dolore, non ha avvisato Rafael, come su detto, proprio per non distrarlo a poche ore da una partita così importante. Lo stesso difensore ha poi scritto un lunghissimo post sul social network Instagram, in cui ha raccontato quanto gli è successo. Il calciatore ha dichiarato che prima della partita, come fa di solito, ha chiamato sua moglie. Dalle prime battute ha capito che qualcosa non andava. La consorte poi gli aveva promesso che gli avrebbe inviato un messaggio audio in cui si sentiva il battito del bimbo, ma lei con una scusa le ha detto che la batteria del cellulare si era scaricata. A quel punto il difensore ha capito che qualcosa non era andato per il verso giusto.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il toccante messaggio d'amore a sua moglie

Toloi ha poi chiuso il suo post con delle parole toccanti, di puro amore, nei confronti di sua moglie. Il difensore ha ringraziato i compagni di squadra, dichiarando che in questo bruttissimo momento sono stati proprio loro, con l'impresa compiuta contro la squadra di mister Allegri, a dargli un piccolo sollievo.

"Ti amo e sarò sempre con te Flavia" - ha dichiarato il giocatore. Intanto la squadra bergamasca si prepara per volare a Cagliari, dove lunedì prossimo affronterà la squadra di mister Maran. Tutta la società si è stretta intorno al suo campione e alla sua dolce metà, confortandoli in questo periodo sicuramente cupo e triste per entrambi.