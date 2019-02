Annuncio

La cocente sconfitta in Coppa Italia subita dalla Juventus sul campo dell'Atalanta ha fatto rianimare il giornalista e supertifoso della SSC Napoli Carlo Alvino. Il telecronista di TvLuna aveva già il dente avvelenato per la sconfitta subita dagli uomini di Carlo Ancelotti ad opera del Milan di Rino Gattuso. Ma la sconfitta della Vecchia Signora da parte della Dea di Gasperini lo ha immediatamente portato a parlare di "fallimento senza precedenti". Ma il telecronista non ha tenuto conto del parere degli altri tifosi del Napoli che lo hanno immediatamente redarguito.

Le recriminazioni per l'uscita del Napoli

Dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan Alvino, in un tweet al vetriolo, si era scagliato contro degli ignoti critici e aveva espresso tutta la sua "Rabbia per una gara non all'altezza" del Napoli ma anche "per l'obiettivo sfumato e per aver sentito e letto di tutto contro il Napoli ed Ancelotti da parte di chi ha ingoiato veleno per mesi".

La sconfitta degli azzurri è stata talmente sentita dal giornalista che, nel corso del filo diretto con i tifosi partenopei su Radio Kiss Kiss Napoli, sono volate parole grosse. Infatti, un radioascoltatore avrebbe tentato di dare del venduto al giornalista e questo lo avrebbe messo in guardia di non farlo in quanto, ha affermato: "divento una bestia".

250 milioni per un fallimento

Mercoledì, comunque, in occasione della sconfitta della Juventus, Alvino ha fatto letteralmente i salti di gioia e, sempre attraverso Twitter ha fatto riferimento alla campagna acquisti fatta dalla Juventus soprattutto per prendere Cristiano Ronaldo, probabilmente con l'obiettivo di realizzare il famoso Triplete. E ha affermato che: "Per chi dice che 'vincere non è importante ma l'unica cosa che conta' è un fallimento senza precedenti".

Alvino, probabilmente, pensava di ricevere una valanga di "Mi piace" per questo suo tweet che, comunque, fotografava almeno una parte della realtà. Ma, purtroppo per lui, non è stato così. La maggior parte dei tifosi del Napoli sono stati molto concreti e con i piedi per terra. Per tutti valga un tweet di un tifoso che evidenziava come la Juventus fosse uscita, tutto sommato, da una competizione minore rispetto alla Champions League dove è ancora in corsa. E tanto più considerando che la Coppa Italia è stata vinta già per 4 volte di fila dai bianconeri soltanto negli ultimi anni. E senza considerare i 7 scudetti della gestione Allegri. Il tifoso è stato, quindi, molto categorico affermando: "Non aspettiamo le disgrazie altrui per gioire ma gioiamo per i nostri successi quando arriveranno". Parole sagge.