La sconfitta contro l'Atalanta ha lasciato grande amarezza in casa Juventus. Anche e soprattutto perché i bianconeri non sono riusciti ad incidere come volevano. Quella di ieri è stata una delle peggiori prestazioni della Juve degli ultimi tempi e i singoli non sono riusciti a essere determinanti. Inoltre, l'infortunio di Giorgio Chiellini non ha di certo aiutato.

Questa mattina, la Juve si è immediatamente ritrovata alla Continassa per iniziare a preparare la partita contro il Parma.

Sabato ci sarà il ritorno all'Allianz Stadium e Massimiliano Allegri dovrà già decidere se far rifiatare qualche big come per esempio Cristiano Ronaldo.

Prima però di pensare al campo, stamani, al JTC intorno alle 10:40 si è presentato Andrea Agnelli. Il Presidente della Juve - riferisce Sky Sport - ha fatto un salto alla Continassa per vedere i suoi giocatori e il tecnico livornese, poi è andato in sede.

Peraltro la presenza del Presidente alla Continassa non è assolutamente un evento straordinario, visto che spesso fa visita a Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi. Perciò spesso si vede Andrea Agnelli al centro sportivo della Juve, anche perché la sede dista a pochi metri di distanza.

In giornata si aspetta l'esito degli esami per Chiellini

La giornata di oggi, per la Juve è soprattutto dedicata alle riflessioni dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, anche se in casa bianconera non si fanno drammi. Adesso l'ambiente juventino è soprattutto concentrato per sapere come sta Giorgio Chiellini. Ieri il numero 3 bianconero ha chiesto il cambio nel corso del primo tempo per un problema al polpaccio. Per Chiellini si sospetta una elongazione muscolare e più o meno i tempi di recupero sarebbero intorno ai 15/20 giorni.

Se la prognosi dovesse essere confermata il Capitano della Juve riuscirebbe a recuperare giusto in tempo per la partita di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Per il match con gli spagnoli è in dubbio anche l'altro baluardo della difesa della Juve, ovvero Leonardo Bonucci. Per lui dopo l'infortunio alla caviglia si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo. Ma Bonucci farà di tutto per rientrare a disposizione per la Champions League.

Sabato si torna in campo

La Juve non avrà molto tempo per leccarsi le ferite della sconfitta patita in Coppa Italia. Infatti, per i bianconeri il prossimo match è già alle porte visto che sabato si tornerà in campo per affrontare il Parma. Contro i gialloblù ovviamente mancheranno sia Giorgio Chiellini che Leonardo Bonucci perciò la difesa bianconera sarà formata dalla coppia composta da Martin Caceres e Daniele Rugani. Oltre alla retroguardia è possibile che ci sia qualche cambio anche in attacco, con uno fra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala che potrebbe lasciare il posto a Mario Mandzukic. Mentre Douglas Costa non dovrebbe trovare spazio, anche perché ieri è entrato piuttosto male e non sembra essere in un buono stato di forma.