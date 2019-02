Annuncio

Annuncio

Questa sera 26 febbraio, all'Olimpico di Roma andrà in scena l'atteso match di andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Si affronteranno Lazio e Milan, che potrebbero sorprendere i tifosi con tante novità dal punto di vista delle formazioni, ovviamente rispetto agli schieramenti degli ultimi match di Serie A. La Lazio ad esempio deve affrontare numerosi problemi nel reparto difensivo, con le assenze sicure di Bastos, Wallace, Luis Felipe, Radu e con il solo centrale di ruolo Acerbi. Quest'ultimo dovrebbe essere affiancato da Lucas Leiva, con Inzaghi che potrebbe passare dalla collaudata difesa a tre a quella a quattro. Novità di formazione anche per il Milan: quella più interessante riguarda Hakan Calhanoglu, che dovrebbe saltare il match di stasera, non per scelta tecnica o per motivi fisici, ma per questioni personali.

Annuncio

Hakan Calhanoglu verso l'esclusione per motivi personali

Non ci sono 'bocciature' per il turco, che nutre la piena fiducia del suo allenatore Rino Gattuso, ma ci sarebbero motivi personali dietro la possibile esclusione di questa sera. Il giocatore infatti dovrebbe recarsi in Germania per assistere alla nascita della sua primogenita: la moglie Sinem a breve infatti dovrebbe partorire e il giocatore vorrebbe stare più vicino possibile alla sua partner in questo importante momento. L'allenatore del Milan, per cautelarsi, ieri ha provato così Borini nel ruolo di ala sinistra, in sostituzione eventuale del centrocampista turco, con Diego Laxalt che dovrebbe essere schierato come terzino sinistro al posto del sempre presente Ricardo Rodriguez.

Annuncio

I migliori video del giorno

Le probabili formazioni

La Lazio è probabile che possa schierare come centrali difensivi Acerbi e Lucas Leiva. Come già anticipato ad inizio articolo, probabile che Simone Inzaghi scelga la difesa a quattro, con terzini molto offensivi, ovvero Marusic e Lulic. A centrocampo, Badelj, Parolo e Romulo, mentre in avanti i titolarissimi, Milinkovic Savic, Correa e Immobile. Il Milan dovrebbe apportare dei cambiamenti di formazione, anche se la coppia di centrali difensivi dovrebbe essere sempre composta da Musacchio e Romagnoli. Gli inserimenti di Laxalt e di Borini potrebbero essere le vere novità, mentre difficilmente Gattuso rinuncerà alla qualità del suo centravanti, ovvero Piatek, anche se Cutrone, 'chiuso' dal polacco, vorrebbe la sua occasione almeno in Coppa Italia. Orario di inizio fissato alle ore 21.