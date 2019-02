Annuncio

Annuncio

La partita è finita. Il Paris Saint Germain batte il Manchester United. Risultato finale 0-2.

90' + 2 Ammonito Luke Shaw.

89' Paul Pogba becca il secondo cartellino giallo, espulso.

87' Ander Herrera viene ammonito da Orsato.

82' Pericoloso il Manchester United ma le offensive terminano a lato.

75' Marco Verratti sembra proprio non potercela fare.

71' Luke Shaw molto pericolo, ma la difesa avversaria respinge.

60' Kylian Mbappe strabiliante: ancora una volta il francese finisce sul tabellino dei marcatori. Il risultato cambia: 0-2.

53' Presnel Kimpembe segna con un tiro potente che si va ad infilare sotto la traversa. Vantaggio per gli ospiti: 0-1.

49' Marcus Rashford prova il crosso ma nessun compagno lo assiste, l'azione si conclude con un nulla di fatto.

Annuncio

46' Ricomincia la partita: l'arbitro fischia per l'inizio del secondo tempo della partita.

45' Ci prova Julian Draxler.

42' Angel di Maria molto pericolo, grazie ad un bel filtrante di Bernat. L'azione si conclude con un nulla di fatto.

35' Ammonizione per Juan Bernat.

30' Cartellino e provvedimento disciplinare (un giallo) per Ashley Young.

26' Contatto in mezzo al campo: ammonito Paul Pogba.

24' Falloso Pogba. Nessuna sanzione disciplinare da da parte del direttore di gara.

20' Ammonito Julian Draxler.

19' Pallone sopra la traversa: tiro concluso dall'ex Juve Paul Pogba.

12' Ammonito Presnel Kimpembe.

6' Angel Di Maria effettua un passaggio verso il limite, ma la palla va fuori sulla sinistra del portiere, Gigi Buffon.

3' Subito all'attacco i padroni di casa, ma Marquinhos commette fallo e viene punito da Orsato.

La partita è iniziata.

Annuncio

Cronaca della partita

Manchester United e Paris Saint Germain scendono in campo stasera all'Old Trafford per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo il cambio in panchina, i Red Devils hanno cambiato marcia, sia in FA Cup che in Premier League. Ovviamente Solskjaer vuole far bene anche in Champions, e per tale motivo manderà in campo i titolarissimi. Il PSG di Buffon arriva al match di stasera con i favori del pronostico, anche se la trasferta inglese potrebbe riservare inaspettate sorprese. Dal primo minuto quasi certamente Pogba, Herrera e Martial.

Probabili formazioni

Manchester Utd (4-3-3): De Gea; Shaw, Lindelof, Young, Bailly; Pogba, Matic, Herrera; Martial, Rashford, Lingard.

Annuncio

Allenatore: Solskjaer.

Paris Saint Germain (4-2-3-1): Buffon; Bernat, Kimpembe, Silva, Kehrer; Verratti, Marquinhos; Di Maria, Draxler, Dani Alves; Mbappe. Allenatore: Tuchel.

Dove vedere la partita in streaming e in televisione

Manchester United-Paris Saint Germain andrà in onda in esclusiva in diretta tv sul canale Sky Sport Football (203) e su Sky Calcio 3 (253). Per tutti gli abbonati alla pay tv c'è invece l'opportunità di vedere l'incontro in diretta streaming online su SkyGo. Basta scaricare l'applicazione dedicata e si potrà seguire la Champions anche tramite tablet o smartphone, ovviamente usando una connessione ad internet. Non ci rimane che attendere una spettacolare partita d'andata degli ottavi di Champions League.