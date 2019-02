Annuncio

Arrivano notizie davvero sorprendenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico "The Guardian", il club bianconero sarebbe fortemente interessato a Mohamed Salah, attaccante egiziano che milita nelle fila del Liverpool. Si tratta certamente di uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo: l'anno scorso ha segnato più di quaranta reti, portando la sua squadra alla finale di Champions League, poi persa contro il Real Madrid. Le cose sarebbero forse potute andare diversamente se Salah non si fosse infortunato in un contrasto con Sergio Ramos. Quest'anno, inoltre, l'ex giocatore di Roma e Fiorentina ha già messo a segno ben diciassette reti (al momento si trova ad essere capocannoniere della Premier League, senza dimenticare gli otto assist serviti).

Grazie al modulo di Jurgen Klopp le caratteristiche del giocatore egiziano sono state esaltate ai massimi livelli e il suo valore di mercato è arrivato a circa duecento milioni di euro. Stando a quanto riporta la stampa inglese, la Juventus sarebbe disposta a tutto pur di arrivare a garantirsi le prestazioni dell'ex giocatore della Roma. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato del club bianconero.

Mercato Juventus, possibile colpo Salah per la prossima stagione

Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico "The Guardian", la Juventus vorrebbe puntare su Mohamed Salah per la stagione 2019/2020. Il sogno di Fabio Paratici sarebbe quello di affiancare il fortissimo attaccante egiziano a Cristiano Ronaldo, formando così uno dei reparti offensivi migliori al mondo.

I numeri di Salah parlano chiaro, Momo è un top player di livello assoluto e sotto la guida di Massimiliano Allegri potrebbe ancora migliorare le sue prestazioni. Sempre stando a quanto scrive il "The Guardian", la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino di Paulo Dybala per arrivare a Salah. L'attaccante argentino, infatti, rientrerebbe nella lista di gradimento di Jurgen Klopp, che sarebbe un suo grandissimo estimatore. L'operazione complessiva tra Liverpool e Juventus ammonterebbe a circa centosettantacinque milioni di euro, che sarebbe la cifra che il club bianconero verserebbe al Liverpool (compreso il cartellino di Dybala, valutato da Paratici circa centoventicinque milioni di euro).

Staremo a vedere.