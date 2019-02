Annuncio

Si giocherà domenica sera all’Etihad Stadium di Manchester il match clou della 26^ giornata di Premier League, Manchester City-Chelsea. La quarta in classifica sul campo della capolista, anche se le due squadre sono separate da ben 12 punti. Complice il doppio pareggio del Liverpool (con Leicester e West Ham negli ultimi due turni, entrambi per 1-1), battendo 2-0 l'Everton mercoledì sera, i citizens di Guardiola hanno centrato l’aggancio in vetta ai reds, ma con una gara in più rispetto a quest’ultimi, tornando così pienamente in corsa per bissare il titolo vinto lo scorso anno. I blues, invece, sono in lotta per un piazzamento Champions e dovranno guardarsi bene alle spalle dal ritorno dello United post Mourinho che si è messo a volare.

I londinesi sono reduci dal 5-0 inflitto all’Huddersfield ultimo della classe, risultato con il quale hanno riscattato il rovinoso poker netto incassato per mano del Bournemouth dopo che era arrivata una sconfitta anche nel derby contro l’Arsenal (2-0). Passi falsi che hanno sollevato non poche polemiche nei confronti di Maurizio Sarri, tecnico che insieme a Guardiola sta comunque esprimendo il miglior calcio della Premier. E domenica sera lo spettacolo non dovrebbe di certo mancare.

Il big match di Manchester visibile su Sky

La partita Manchester City-Chelsea, domenica 10 febbraio con calcio d’inizio fissato alle ore 17, sarà trasmessa in diretta tv via satellite in esclusiva Sky sul canale Sky Sport.

In streaming visibile per gli stessi abbonati alla piattaforma satellitare su Sky Go.

Passando al capitolo formazioni, City privo degli infortunati Kompany e Bravo, mentre sono in forse Mangala e Mendy; diversamente in casa Chelsea rosa al completo per mister Sarri, che in attacco si affiderà a Higuain già due volte in gol con la maglia dei londinesi. Queste le probabili formazioni all’Etihad Stadium:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Laporte; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Sterling, Aguero, Sane. All.: Guardiola.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Marcos Alonso, David Luiz, Rudiger, Azpilicueta; Barkley, Jorginho, Kante; Willian, Higuain, Hazard. All.: Sarri.

I precedenti

Tra le due compagini sarà il confronto di campionato numero 140 con il club di Londra in vantaggio nel bilancio complessivo per 57 vittorie a 44.

Mentre nelle 69 sfide di Premier giocate a Manchester prevalgono i padroni di casa 32 a 20, compreso il successo per 1-0 nell’ultima visita dei blues all’Etihad Stadium.

All’andata ha vinto Il Chelsea 2-0, ma con lo stesso punteggio ha perso la FA Community Shield (la Supercoppa inglese) giocata ad agosto a Wembley.