Annuncio

Annuncio

Il Real Madrid riceve il Barcellona nel match valido per il ritorno della semifinale di Coppa del Re. Nel giro di quattro giorni le due squadre si affronteranno per ben due volte: stasera in Coppa e il 2 marzo per la 26esima giornata di Liga. In campionato, il Barça capolista ha nove punti di vantaggio sui Blancos, poco distanti (appena due punti) dai cugini dell’Atletico Madrid.

Real Madrid-Barcellona: si parte dall’1-1 dell’andata

La partita dell’andata al Camp Nou è terminata con un pareggio: 1-1, frutto delle marcature di Lucas Vazquez nella prima metà di gioco e di Malcom nella ripresa dell’incontro di Coppa del Re.

Il Real Madrid parte con il vantaggio del gol segnato in trasferta, il quale potrebbe essere decisivo nell’eventualità di un pareggio a reti inviolate.

Annuncio

Il Barcellona per passare il turno deve vincere o pareggiare con almeno due o più reti segnate nell’arco della partita

Per ciò che concerne i possibili schieramenti delle due formazioni, il Real Madrid dovrebbe schierarsi con il classico 4-3-3: un paio di ballottaggi accompagneranno gli ultimi minuti d'avvicinamento alla partita di Coppa del Re. Courtois e Navas si contendono un posto in difesa, mentre Marcelo dovrebbe partire dalla panchina. Lucas Vazquez dovrebbe avere la meglio su Gareth Bale.

Il Barcellona vorrà subito ribaltare il risultato dell’andata e per riuscirci schiererà la migliore formazione possibile. Il modulo sarà il 4-3-3, con Suarez, Messi e Coutinho nel tridente offensivo di Coppa. I centrali difensivi saranno quasi certamente Pique e Lenglet. Dubbi sulla presenza di Vidal, che potrebbe lasciare spazio a Sergi Roberto.

Annuncio

I migliori video del giorno

🚌 ¡Los jugadores están descansando en #RMCity de cara al #RMClasico de esta noche! pic.twitter.com/24fAc1RP1w — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 27 febbraio 2019

Real-Barça: dove vederla in streaming

La partita tra Real Madrid e Barcellona, che si affronteranno stasera dalle ore 21 al Santiago Bernabeu, sarà visibile ii diretta streaming su Dazn. Quest'ultima è una piattaforma televisiva che consente la visione di diversi eventi sportivi, italiani e non. L'abbonamento a Dazn costa circa 10 euro al mese e può essere disdetto quando lo si desidera senza alcuna penale. Il match di Coppa del Re potrà essere seguito anche in diretta testuale sui profili social delle due formazioni che da anni dominano in Liga e in Champions League.